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嘉義縣長號次抽籤 吳品叡1號「為嘉義勇敢1次」蔡易餘2號「雙菜一魚」

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
民進黨嘉義縣長候選人蔡易餘今天抽中2號，高呼口號「雙菜一魚」。記者黃于凡／攝影
民進黨嘉義縣長候選人蔡易餘今天抽中2號，高呼口號「雙菜一魚」。記者黃于凡／攝影

嘉義縣選舉委員會今天上午舉行縣長及縣議員選舉號次抽籤，由嘉義縣選舉委員會主委羅木興主持，縣長候選人吳品叡找來三太子助陣，率先抽出1號，喊出口號「為嘉義勇敢一次」；嘉義縣長候選人蔡易餘抽出2號，拉開卷軸請選民支持「雙菜一魚」，雙方氣勢如虹。

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吳品叡找來三太子助陣，隊伍繞行鑼鼓喧天。吳品叡說，她抽到1號，競選口號為「為嘉義勇敢一次」，希望18+1都支持吳品叡，嘉義的改變需要大家一起參與，她將持續走進嘉義各鄉鎮，向鄉親說明對嘉義未來的想法，邀請大家「為嘉義勇敢一次，你我一起來+1」。

吳品叡也說，希望鄉親記住1號，也把對嘉義的期待化為行動，支持願意為地方努力、為嘉義未來勇敢一次的選擇，今天將展開車隊掃街，直接向鄉親報告理念、聽取地方聲音，邀請大家為她加油打氣，希望透過掃街行程，讓更多人看見她想改變嘉義的決心。

蔡易餘說，「2號就是雙，雙蔡易餘（雙：選的台語），酸菜一魚」，並笑說「台灣人離不開諧音梗」，完成抽籤代表選戰進入最後一個月衝刺，每個城市都有自己的黃金時代，嘉義黃金時代正要從現在開始，接下來他將全力以赴，帶領活力團隊力拚全勝利。

蔡易餘也說，抽中2號具對他而言具有重要意義，台灣目前是三級政府制度，地方選舉包括縣政府與鄉鎮市公所，希望這次縣長、鄉鎮市長及所有議員選戰都能全勝利，2號代表蔡易餘要贏，鄉鎮市長及議員團隊都要贏得選戰，「雙雙勝利」，讓活力團隊全勝利。

民進黨嘉義縣長候選人蔡易餘今天抽中2號，高呼口號「雙菜一魚」。記者黃于凡／攝影
民進黨嘉義縣長候選人蔡易餘今天抽中2號，高呼口號「雙菜一魚」。記者黃于凡／攝影

無黨籍嘉義縣長候選人吳品叡今天抽中1號，高喊「為嘉義勇敢一次」。記者黃于凡／攝影
無黨籍嘉義縣長候選人吳品叡今天抽中1號，高喊「為嘉義勇敢一次」。記者黃于凡／攝影

無黨籍嘉義縣長候選人吳品叡今天抽中1號，高喊「為嘉義勇敢一次」。記者黃于凡／攝影
無黨籍嘉義縣長候選人吳品叡今天抽中1號，高喊「為嘉義勇敢一次」。記者黃于凡／攝影

民進黨嘉義縣長候選人蔡易餘（左）、無黨籍嘉義縣長候選人吳品叡（右）今天在抽籤前握手。記者黃于凡／攝影
民進黨嘉義縣長候選人蔡易餘（左）、無黨籍嘉義縣長候選人吳品叡（右）今天在抽籤前握手。記者黃于凡／攝影

吳品叡 蔡易餘 嘉義 2026九合一選舉

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