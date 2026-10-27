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改善高雄空汙 民團要求高雄市長候選人提制霾政見
選戰進入最後一個月衝刺，台灣健康空氣行動聯盟理事長葉光芃等民團代表今天呼籲藍、綠高雄市長候選人柯志恩及賴瑞隆在辯論會上必須提出制霾政見，因為6種法定空汙濃度的六都排名，高雄就包辦了其中5種汙染物。
葉光芃表示，高雄本身是一座重化工業城市，高雄的燃煤電廠、鋼鐵、石化等三高產業固定汙染源的複合式空汙排放，也會影響周遭城市居民，高雄空氣一旦獲得改善，市民受益最大，尤其環團不斷要求南北呼吸要平權，但高雄林園居民因PM2.5致死率高於全高雄、高於全國，亟待市長候選人關愛的眼神，尤其預估將3倍擴張產量的當地中油新四輕興建計畫，應該考量空氣品質如何改善，PM2.5一旦降低，將省下可觀的醫療健保支出。
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