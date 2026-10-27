快訊

國小師帶刀入校 校長竟稱「等學生受傷再報警」？全教產籲縣府調查

MLB／掃完道奇準備再掃光芒？釀酒人16安狂攻10分 3連勝聽牌隊史首冠

美景成絕響！淡水「紫藤花園」頻遭檢舉 創辦人宣布2園區不再開放

聽新聞
0:00 / 0:00

台北市長候選人號次抽籤 沈伯洋3號、蔣萬安5號

攝影中心／ 記者曾學仁／台北即時報導
台北市第9屆市長及第15屆議員選舉候選人號次抽籤上午在台北市選委會舉行，國民黨台北市長候選人蔣萬安（前排中）抽中5號籤。記者曾學仁／攝影
台北市第9屆市長及第15屆議員選舉候選人號次抽籤上午在台北市選委會舉行，國民黨台北市長候選人蔣萬安（前排中）抽中5號籤。記者曾學仁／攝影

台北市第9屆市長及第15屆議員選舉候選人號次抽籤上午在台北市選委會舉行，台北市長選舉今天北市選委會抽籤號次，國民黨蔣萬安、民進黨沈伯洋都邀公民代表抽籤。

2026九合一選舉

蔣萬安今天因主持市政會議，由競辦陪同代表20歲公民Yakira代為抽籤；沈伯洋今則是陪同網路抽中的代表Lydia來抽籤，民進黨台北市長候選人沈伯洋抽中3號籤、國民黨台北市長候選人蔣萬安抽中5號籤。蔣萬安抽中5號，高喊「5號有靠讚，台北安可」；沈伯洋3號，則喊出「台北靠山沈伯洋」。

台北市第9屆市長及第15屆議員選舉候選人號次抽籤上午在台北市選委會舉行，國民黨台北市長候選人蔣萬安（前排左四）抽中5號籤，蔣萬安抽中5號高喊「5號有靠讚，台北安可」。記者曾學仁／攝影
台北市第9屆市長及第15屆議員選舉候選人號次抽籤上午在台北市選委會舉行，國民黨台北市長候選人蔣萬安（前排左四）抽中5號籤，蔣萬安抽中5號高喊「5號有靠讚，台北安可」。記者曾學仁／攝影

台北市第9屆市長及第15屆議員選舉候選人號次抽籤上午在台北市選委會舉行，國民黨台北市長候選人蔣萬安（前排中）抽中5號籤。記者曾學仁／攝影
台北市第9屆市長及第15屆議員選舉候選人號次抽籤上午在台北市選委會舉行，國民黨台北市長候選人蔣萬安（前排中）抽中5號籤。記者曾學仁／攝影

台北市第9屆市長及第15屆議員選舉候選人號次抽籤上午在台北市選委會舉行，民進黨台北市長候選人沈伯洋（中）抽中3號籤。記者曾學仁／攝影
台北市第9屆市長及第15屆議員選舉候選人號次抽籤上午在台北市選委會舉行，民進黨台北市長候選人沈伯洋（中）抽中3號籤。記者曾學仁／攝影

台北市第9屆市長及第15屆議員選舉候選人號次抽籤上午在台北市選委會舉行，民進黨台北市長候選人沈伯洋（中）抽中3號籤，沈伯洋3號喊出「台北靠山沈伯洋」。記者曾學仁／攝影
台北市第9屆市長及第15屆議員選舉候選人號次抽籤上午在台北市選委會舉行，民進黨台北市長候選人沈伯洋（中）抽中3號籤，沈伯洋3號喊出「台北靠山沈伯洋」。記者曾學仁／攝影

蔣萬安 沈伯洋 號次 2026九合一選舉 台北市選舉

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

「市長獎女孩」Yakira幫抽到5號 蔣萬安曝非常滿意兩人淵源曝光

市民Lydia代抽中3號 笑「連打3通以為是詐騙」 沈伯洋喊：台北靠山

沈伯洋、蘇巧慧戒慎恐懼之夜今晚開放報名 靠這招可直接入場免抽籤

吳宗憲參加蔣萬安競總造勢 拋出「宜蘭憲讚、台北安可」合作願景

相關新聞

號次出來了！蔣萬安5號有夠讚台北安可 沈伯洋3號台北靠山沈伯洋

年底選戰倒數32天，台北市長選舉今天北市選委會抽籤號次，台北市長蔣萬安、民進黨參選人沈伯洋都邀公民代表抽籤，蔣萬安今天因主持市政會議，由競辦陪同代表20歲公民Yakira代為抽籤；沈伯洋今則是陪同網路抽中的代表Lydia來抽籤。

新北市長候選人號次出爐 蘇巧慧1號「一定慧贏」 李四川3號「挺四川」

新北市長候選人今早進行號次抽籤，民進黨新北市長候選人蘇巧慧抽中1號，競選團隊喊出「2026，1定慧贏」；國民黨新北市長候選人李四川則抽中3號，競選口號為「票投3、挺四川」。兩人今天皆未親自到場抽籤，由競選團隊代表出席，抽籤後也隨即展開後續陸戰布局。

影／江啟臣抽中3號喊「最強靠山」 揭「她」兩次競選也抽中

台中市選舉委員會今天在台中州廳辦理台中市長今年底地方大選的候選人號次抽籤，國民黨台中市長候選人江啟臣抽到3號，喊「最強靠山江啟臣」，他透露盧秀燕市長兩次市長選舉也抽到3號，今天抽到3號冥冥之中有預感，「我要當台中市民的後盾，台中市民也是他最強後盾，互為靠山，為台中下一個黃金十年努力打拼。」

蔣萬安支持者稱「下流」 沈伯洋引道德經：聆聽民意就在下流

民進黨台北市長候選人沈伯洋今早赴台北市選委會抽選舉號次。會後受訪時談到，台北市長蔣萬安昨的競選總部成立大會，以及蔣支持者稱「洋流」是「下流」，沈伯洋引用道德經的「大國者下流」回應，聆聽民意就在下流，所以才會說只怕不流。

花蓮縣長抽號次 魏嘉賢1號大步向前 張峻2號好事成雙 游淑貞3號靠山

距離選戰倒數32天，花蓮縣選委會今天舉行縣長抽籤號次，無黨籍候選人魏嘉賢抽到1號，無黨籍候選人張峻2號，國民黨候選人游淑貞3號，台灣工黨候選人羅佩秦4號。

蔣萬安吹反攻號角將打「夫人牌」 賴士葆：石舫亘本周開始掃街

爭取連任的國民黨台北市長蔣萬安昨天成立競選總部，高喊吹響反攻號角，接下來也將打出「夫人牌」，由妻子石舫亘加入輔選行列。國民黨立委賴士葆表示，石舫亘預計本周開始掃街拜票，5藍委也會陪同。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。