台北市長候選人號次抽籤 沈伯洋3號、蔣萬安5號

台北市第9屆市長及第15屆議員選舉候選人號次抽籤上午在台北市選委會舉行，台北市長選舉今天北市選委會抽籤號次，國民黨蔣萬安、民進黨沈伯洋都邀公民代表抽籤。

蔣萬安今天因主持市政會議，由競辦陪同代表20歲公民Yakira代為抽籤；沈伯洋今則是陪同網路抽中的代表Lydia來抽籤，民進黨台北市長候選人沈伯洋抽中3號籤、國民黨台北市長候選人蔣萬安抽中5號籤。蔣萬安抽中5號，高喊「5號有靠讚，台北安可」；沈伯洋3號，則喊出「台北靠山沈伯洋」。

台北市第9屆市長及第15屆議員選舉候選人號次抽籤上午在台北市選委會舉行，國民黨台北市長候選人蔣萬安（前排左四）抽中5號籤，蔣萬安抽中5號高喊「5號有靠讚，台北安可」。記者曾學仁／攝影

台北市第9屆市長及第15屆議員選舉候選人號次抽籤上午在台北市選委會舉行，國民黨台北市長候選人蔣萬安（前排中）抽中5號籤。記者曾學仁／攝影

台北市第9屆市長及第15屆議員選舉候選人號次抽籤上午在台北市選委會舉行，民進黨台北市長候選人沈伯洋（中）抽中3號籤。記者曾學仁／攝影