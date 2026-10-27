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「市長獎女孩」Yakira幫抽到5號 蔣萬安曝非常滿意兩人淵源曝光

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長蔣萬安因主持市政會議，由首投族公民代表Yakira代為抽籤，抽中五號，蔣萬安今天上午受訪表示非常滿意，「台北五夠讚，支持萬安，台北五萬安，萬事都平安。」記者林麗玉／攝影
台北市長蔣萬安因主持市政會議，由首投族公民代表Yakira代為抽籤，抽中五號，蔣萬安今天上午受訪表示非常滿意，「台北五夠讚，支持萬安，台北五萬安，萬事都平安。」記者林麗玉／攝影

年底選戰倒數，台北市選委會今天市長選舉抽籤號次，台北市長蔣萬安因主持市政會議，由首投族公民代表Yakira代為抽籤，抽中五號，蔣萬安今天上午受訪表示非常滿意，「台北五夠讚，支持萬安，台北五萬安，萬事都平安。」

2026九合一選舉

蔣說，其實這一次抽籤，代表他抽籤抽這個號碼五號，非常高興，而且抽到一個他非常喜歡的號次「五號」，「相信她的好手氣，會帶給我接下來好運氣，同樣台北五夠讚，支持蔣萬安。」

台北市長選舉，蔣萬安今天由代表抽中五號，今天代表蔣萬安抽籤的20歲首投族，過去跟蔣還有一段特別的緣份，蔣今上午受訪也透露他與Yakira的緣分。

蔣說，Yakira其實跟她之前就認識，因三年前在IG上面發起「講晚安」活動，打給三位粉絲她就是其中一位，剛好還有市長獎頒獎，她來參加、相認，當時她還是高三生，現在成為首投族，所以特別有緣分，特別邀請她代表來抽簽號次，特別有意義。

至於今天邀代表抽籤，蔣說，是因為他今天親自主持開市政會議，一切都還是以市政優先。

Yakira受訪時也稱「我是市長獎女孩Yakira」，今年20歲，是住在台北士林的大學生，也是今年的首投族，很開心今天可以代表蔣萬安市長抽籤號次。

Yakira說，其實她接到這個任務，覺得有點緊張，也有點興奮，甚至有點期待，沒想到居然能幫市長抽籤。回想起高中的時候，當時她透過IG留言參加「講晚安」活動，那時候也抽到她，而且「講晚安」市長還親自跟她「講晚安」。後來在市長獎頒獎典禮，跟市長相認、自拍、握手。

Yakira說，今年11月28日是她第一次投票，當天也是她的生日，所以要把她的一個願望送給蔣萬安市長，「希望蔣萬安市長高票連任，台北安可。」

蔣萬安 號次 選委會 2026九合一選舉 台北市選舉

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