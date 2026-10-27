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影／新竹市長號次出爐！高虹安抽中1號 誓言力拼「新竹 Go Homerun」
新竹市選委會今辦理候選人號次抽籤作業，新竹市長候選人無黨籍高虹安抽到1號，喊出「1棒最強棒，新竹Go Homerun」；民進黨籍市長候選人莊競程則由妻子方心慧代抽籤抽到3號，高喊「幸福新製程」；無黨籍候選人何志勇抽出2號，喊出「讓新竹再勇敢一次」。
高虹安抽籤完後受訪指出，那很高興她今天抽到1號，她也喊出「1棒最強棒，新竹Go Homerun」加油口號。她剛開完市務會議趕快過來抽籤，很開心看到非常多支持者到場加油支持，相信抽到1號是個好兆頭，也會陪伴她接下來大概30天的選舉，她會盡全力爭取最大支持。
何志勇抽完籤則發聲明，強調自參選以來與支持者屢遭國民黨中央及新竹市府雙重打壓，但始終不曾動搖為新竹市民服務的信念。
他說，國民黨中央完全沒有徵詢新竹市民及在地黨員的意見，就逕自放棄新竹市長提名。不僅沒收初選，也形同放生黨籍市議員候選人。面對國家認同立場迥異的民眾黨，這究竟是政黨合作，還是政治利益交換？未來當選市長將與市民一起改善交通、教育及公共建設，提升市政治理品質。
莊競程則預計在11時50分待市長跟議員候選人抽完號次再接受媒體聯訪。
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