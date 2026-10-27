台南選戰倒數 謝龍介抽中2號喊勝利 再下戰帖：公開辯論別閃躲

2026九合一大選倒數，原定23日進行候選人號次抽籤，因薔琵颱風延期，國民黨台南市長候選人謝龍介說，今天由競選團隊抽中代表幸運與勝利的「2號」，也宣告選戰進入全新階段。謝龍介再次向對手喊話下戰帖要求公開辯論，強調「辯論不是爭鬥，辯論是一種檢驗。」

謝龍介表示，台南過去在六都中福利最差，光是重陽敬老禮金，今年才勉強提升到1000元，反觀嘉義縣府發3000元、市公所發2000元，長輩一共可領5000元，台南市民「不再當二等市民」，台南絕對有機會成為更幸福的城市。

他提到，有人自稱「別人都聽不懂、只有她懂台南」，那就大家出來公開辯論，把想說的話、想做的事向市民交代清楚，市民會透過辯論檢驗候選人是否言而有信、承諾有無落實，以及是否有官商勾結，「不要再閃躲，正式出來向台南市民報告」。

謝龍介也說，現在選舉很多喊說要交棒，但台南近年來弊案頻傳，包括水庫種電、爐碴毒米、消防車採購弊案、經發局長遭收押，以及社會局補助款遭盜領等官商勾結與施政弊端，反問「這些都要繼續交棒嗎？台南市民受不了的！」

謝龍介強調，選戰進入最後一個月，將全面展開掃街、掃市場傾聽民意，並維持每晚直播與選民溝通；此外，先前受颱風影響延期的競選總部成立大會，已定在11月1日晚間6點半在海安路與成功路口舉行，歡迎全體市民共同參與，為台南的未來把關。

謝龍介今在國民黨南市議會書記長、永康區市議員候選人林燕祝、候選人卞宗康等人陪同下，在永康區車隊掃街，林燕祝說，今天車隊掃街以永康北邊為主，該路線相較來說是國民黨較弱勢的區域，也希望透過車隊掃街宣講突破困境，吸引更多支持者。

國民黨台南市長候選人謝龍介（中）今抽中市長選舉2號，表示象徵幸運與勝利，選戰進入最後階段，將全面展開掃街拜票、傾聽民意。記者萬于甄／攝影