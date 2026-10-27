市民Lydia代抽中3號 笑「連打3通以為是詐騙」 沈伯洋喊：台北靠山

民進黨台北市長候選人沈伯洋今赴北市選委會抽選舉號次，特別的是，這次是由市民主委Lydia來抽，Lydia笑說，其實沈打了三通都沒接，所以接到時就知道應該不是詐騙；而在抽籤過程中很緊張且興奮。沈伯洋則說，自己本來坐著看，後來也直接看起來。

沈伯洋說，會請市民來代抽號碼最大原因是主委就是市民，所以真的很謝謝Lydia有接起他的電話，而這次抽到3號，口號就叫做「台北靠山沈伯洋」，希望大家會喜歡。

Lydia說，當時沈伯洋打了三通電話給她，不過都沒有接到，「所以接起來就知道應該不是詐騙。」所以接到電話當下很驚訝也很興奮，老公就說把幸運都用在這次了，但她想說，沈伯洋當選台北市長，這才是我們的幸運。

Lydia也說當下抽籤的過程緊張是一定的，但更多是興奮。沈伯洋一旁也補充，當下抽號次時他也蠻緊張，本來是坐著看，後來就直接站起來。

另一方面，早上約莫8時30分左右，因 「未繳交喪失大陸戶籍證明」遭撤銷參選資格的新黨北市議員參選人游智彬等人，就提前到北市選委會抗議，直喊民進黨政治迫害等，因此大批警力隨侍。

不料，待沈伯洋抽出號次後受訪，游智彬等人仍在外圍叫囂，尾聲甚至衝上前，警方先是警告後，把人勸離，帶回管束相關物品。