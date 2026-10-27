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有別於媽媽市長 陳亭妃喊「姐姐市長」 推10分鐘遊戲圈兒童政見

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
民進黨台南市長候選人陳亭妃由妹妹陳怡珍陪同抽籤。記者吳淑玲／攝影
民進黨台南市長候選人陳亭妃由妹妹陳怡珍陪同抽籤。記者吳淑玲／攝影

民進黨台南市長候選人陳亭妃抽中3號，陳亭妃除喊出「上山下海、人作作主」，也以其他縣市有「媽媽市長」，台南有不一樣的「姐姐市長」，希望透過不同的角色，為孩子帶來不一樣的未來，陪伴孩子一起玩、一起成長。希望未來能以「姐姐市長」的角色，陪伴台南的孩子成長，為下一代創造更好的未來。

2026九合一選舉

陳亭妃表示，11月28日有數字密碼，她從議員、立委從政28年，11則代表「一步一腳印，雙腳骨力走」，抽中3號也代表上山下海的陳亭妃，從政28年來，每一場選舉都有人民陪伴她一起走過。雖然外界認為她參選以來似乎沒有敗選紀錄，但她認為，這一切都是因為有人民相挺，因此她期盼未來能繼續獲得市民支持，成為台南第一名的「姐姐市長」，帶領台南走向更好的未來。

陳亭妃今天也同步公布「姐姐市長AI政見影片」，並正式啟動政見網站，透過更多元的方式呈現政策理念，讓市民了解她對城市建設、兒童照顧、青年發展、長輩福利及未來治理的具體想法。

以兒童遊戲空間政策為例，陳亭妃已正式簽署「特公盟兒童遊戲空間政策承諾書」，承諾推動青少年戶外遊憩空間、打造「10分鐘遊戲圈」及「涼感公園」，讓台南不只是一座持續進步的城市，更是一座讓孩子能自在探索、安心遊戲，讓家庭願意生活、安心成家的宜居城市。

陳亭妃也分享，這段時間有許多小朋友主動幫她向爸爸、媽媽及阿公、阿嬤拉票，讓她相當感動。不少家長向她分享，沒想到孩子會主動幫忙拉票，這也讓她感受到肩上的責任。

陳亭妃抽完籤後，將趕回立法院開會簽到，下午再回到台南偕同第一選區市議員候選人展開車隊掃街，深入後壁、白河、東山、鹽水、新營、柳營等地區，向鄉親請安問好，爭取市民支持。

陳亭妃強調，距離投票日只剩最後一個月，自己會持續用行動走遍台南、用政策回應期待，也希望所有支持者一起動起來，將理念化為選票、將支持化為力量。

民進黨台南市長候選人陳亭妃抽中3號喊出「上山下海的陳亭妃」。記者吳淑玲／攝影
民進黨台南市長候選人陳亭妃抽中3號喊出「上山下海的陳亭妃」。記者吳淑玲／攝影

陳亭妃 姐姐 媽媽 2026九合一選舉 台南市選舉

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