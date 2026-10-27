影／蘇清泉稱情急失言道歉 周春米競總：性別歧視不應再脫口而出

國民黨屏東縣長候選人蘇清泉本月25日在枋寮鄉廟口開講失言，針對對手縣長周春米說出「縣長沒養小孩，可憐」引發爭議。蘇清泉今現身道歉。周春米競選總部文宣部長鄞鳳蘭說，珍惜民主成果，不要再走回潑糞、抹黑的老套，更期待性別歧視不再脫口而出。

對於蘇清泉稱因情急發言不當向當事人與社會大眾表達歉意，周春米競選總部文宣部長鄞鳳蘭說，期待珍惜民主成果，未來能快樂正向選舉，不要再走回潑糞、抺黑的老套，更期待性別歧視不再脫口而出，這不是台灣社會可以接受的。

鄞鳳蘭說，台灣民主排名亞洲第一，大家才能自由地在此地抽籤決定選舉號次，周春米競選團隊珍惜民主成果，期待縣長選舉可以回歸公共政策的論述，快樂正向，不要走回抹黑、潑糞、性別歧視的老套。

鄞鳳蘭說，蘇候選人的致歉，社會大眾能不能接受是一回事，但就像台北市長候選人沈伯洋說的，如果性別歧視還是存在心中，隨時脫口而出，將是社會大眾無法接受的。