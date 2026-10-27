台中市議員第四選區豐原、后里抽籤 各候選人支持者到場助陣

台中市議員第四選區豐原、后里選舉抽籤，今天早上在豐原區公所舉行，9名候選人先抽順序籤再抽號碼籤，民眾黨連小華抽到第一個上台抽籤，她抽到6號，國民黨陳本添最後抽籤，他抽中9號，親民黨黃朝淵第8位上台抽中1號；各候選人抽完號碼後在市區掃街拜票。

台中市議員第四選區選舉抽籤結果，1號黃朝淵、2號連佳振、3號蔡怡萱、4號邱愛珊、5號劉和豐、6號連小華、7號謝志忠、 8號王朝坤、9號陳本添。

抽中1號的親民黨候選人黃朝淵表示，支持者喊「一馬當先，一定當選」；抽中7號的謝志忠，因同黨市長候選人何欣純抽中1號，他喊「一起（17）打拚、一起（17）當選」。

2號國民黨連佳振喊出「最佳選擇，2號連佳振，勝利」；3號民進黨蔡怡萱團隊高喊「3號登場，年輕主場」， 8號無黨籍王朝坤喊「八仙過海，高票當選」。

台中市議員第四選區豐原、后里選舉抽籤，今天早上在豐原區公所舉行。記者游振昇／攝影