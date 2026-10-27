影／台中市長號次抽籤出爐 何欣純1號、洪麗華2號、江啟臣3號

台中市長選舉今天早上九點在台中州廳進行號次抽籤，率先報到的民進黨候選人何欣純抽到1號，國民黨候選人江啟臣抽到3號與市長盧秀燕前兩次抽到的號碼相同，司法正義黨候選人洪麗華則抽中2號。

何欣純受訪時說，市民最關心的是市長候選人到底能不能提出更好的政見，能否為市政帶來更長遠的願景。 針對辯論會相關議題，何欣純指出，目前仍持續在商討時間，希望能有進一步的協調。她強調，團隊一直抱持開放的態度，希望能夠有第二次、第三次等多場次的協調，並期待對手不要用英文辯論來卡住辯論會。何欣純認為，絕大多數市民熟悉的語言是中文和台語，希望能夠好好用市民熟悉的語言，來探討市政願景與城市治理，並讓市民聽得一清二楚，清楚明白哪一位候選人才是最好的選擇。

江啟臣在受訪時表示，3號象徵著「最強的靠山」，他將成為台中市民最強的後盾，而台中市民也是他最強的後盾，雙方互為靠山。 江啟臣指出，台中的未來需要與市民共同努力，為台中的下一個「黃金十年」一起打拚。他也特別提到一個巧妙的巧合，盧秀燕市長過去兩次競選市長時，抽到的也都是3號，且同樣是由他陪同一起抽籤。因此，這次抽中3號讓他感到非常高興且充滿預感。 針對外界關注的電視辯論會進度，江啟臣回應表示，目前雙方尚無進一步接觸，但他對辯論的態度始終保持開放、正面。他在登記參選時就已經同意舉辦公辦的政見辯論會，因此相信未來會有公辦政見辯論會，請大家拭目以待。

洪麗華則指出，少子化情況嚴重，政府卻一邊興建學校，一邊又關閉許多學校，導致許多行政人員失業，甚至衝擊到國中與大學。她強調參選市長是為了改善教育與經濟問題，並質疑少子化下卻增建學校、導致勞健保因少人而被迫停辦的現況是否合理。

台中市長選舉今天早上九點在台中州廳進行號次抽籤，率先報到的民進黨候選人何欣純抽到1號。記者黃仲裕／攝影

台中市長司法正義黨候選人洪麗華則抽中2號。記者黃仲裕／攝影

台中市長選舉今天早上九點在台中州廳進行號次抽籤，司法正義黨候選人洪麗華抽中2號。記者黃仲裕／攝影

台中市長國民黨候選人江啟臣抽籤後披上彩帶。記者黃仲裕／攝影