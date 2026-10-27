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台中市長號次抽籤何欣純抽中1號 重申盡快推進辯論會

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
民進黨台中市長候選人何欣純抽中1號籤。記者陳敬丰／攝影
民進黨台中市長候選人何欣純抽中1號籤。記者陳敬丰／攝影

民進黨台中市長候選人何欣純今天抽籤，抽中1號，她表示自己提出的政見就是「3個第一、1個大」，樣樣都要拚第一，抽中1號要讓台中首都格局大進擊。關於市長候選人電視辯論，何也重申希望盡快展開下次協調，喊話對手不要再用「英文辯論」拖延。

2026九合一選舉

台中市選舉委員會今天上午9時在剛整建完成的台中州廳辦理台中市長候選人號次抽籤，何欣純、國民黨候選人江啟臣、司法正義黨候選人洪麗華依照登記順序抽籤，何欣純率先抽出1號，江啟臣抽出3號，洪麗華抽中2號。

何欣純受訪說，抽中1號很高興也很興奮，因為台中樣樣都要拚第一，她在競總成立大會上提出「3個第一、1個大」，包含軌道建設效率拚第一、產業經濟拚第一、福利政策拚第一，以及台中國際大機場；抽中1號完全符合她的願景，就是要讓台中欣欣向榮，首都格局大進擊。

江啟臣抽中3號，巧的是台中市長盧秀燕前2次選舉也都抽中3號。何欣純表示，即使號次一樣，人與人還是不同，最重要的是市長候選人本身能否提出更好的政見，帶給市政更長遠的願景，並且有效地推進重大建設；號次只是代號，市民更關心的還是政見。

媒體詢問電視辯論會的進度，何欣純指出，己方持續遞出可行時間，希望盡速展開第二次、第三次乃至多次協調，期待有辯論，也希望江陣營不要再用「英文辯論」卡住辯論會；她強調，中文與台語是多數市民熟悉的語言，應該用市民熟悉的語言講述市政願景。

何欣純今天抽籤前後，現場有不少支持者前來加油打氣，手持「洋流」、「欣潮」飄帶，合影簽名；何抽籤後登上掃街車，展開「台中迎新向前行」車掃，她今天下午還要到烏日持續車掃，目標在11月28日投票前掃完全台中29個行政區。

何欣純（前中）表示，自己提出的政見就是「3個第一、1個大」，抽中1號要讓台中首都格局大進擊。記者陳敬丰／攝影
何欣純（前中）表示，自己提出的政見就是「3個第一、1個大」，抽中1號要讓台中首都格局大進擊。記者陳敬丰／攝影

何欣純（前中）喊話，希望盡快展開下次電視辯論會的協調，盼對手不要再用「英文辯論」拖延。記者陳敬丰／攝影
何欣純（前中）喊話，希望盡快展開下次電視辯論會的協調，盼對手不要再用「英文辯論」拖延。記者陳敬丰／攝影

何欣純抽中1號籤。記者陳敬丰／攝影
何欣純抽中1號籤。記者陳敬丰／攝影

何欣純 台中 辯論會 2026九合一選舉 台中市選舉

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