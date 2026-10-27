高雄市長選舉號次出爐 柯志恩抽3號喊翻轉 賴瑞隆5號拚未來

距離九合一大選倒數一個月，高雄市長選戰進入最後衝刺階段。因薔琵颱風延期的候選人號次抽籤，今天上午9時許在高雄市文化中心至善廳登場。民進黨高雄市長候選人賴瑞隆抽中5號，當場喊出「高雄未來，5你5我」，並比出數字5的手勢；國民黨高雄市長候選人柯志恩則抽中3號，以「3出奇蹟，翻轉高雄」展現搶攻市長寶座的企圖心。隨著選舉號次底定，選戰也正式進入倒數衝刺。

這次高雄市長選舉共有5人登記參選，包括民進黨賴瑞隆、國民黨柯志恩、司法改革黨張靜，以及政治素人王肇民、洪方隆。今天抽籤結果依序為張靜抽中1號、王肇民2號、柯志恩3號、洪方隆4號、賴瑞隆5號，5名候選人的選舉號次正式出爐。

賴瑞隆抽中5號後，立即以「高雄未來，5你5我」作為號次口號，試圖將數字與城市未來連結；柯志恩則以「3出奇蹟，翻轉高雄」回應，凸顯改變高雄的訴求。雙方各自端出號次口號，為最後階段的選戰再添話題。抽籤結束後，柯志恩、賴瑞隆隨即馬不停蹄展開掃街行程，深入市場及街頭握手拜票，爭取民眾支持。隨著投票日逼近，候選人也把握每一次與選民接觸的機會，從號次宣傳到街頭拜票，全力衝刺選情，力拚在這場高雄市長選戰中取得最後勝利。

民進黨高雄市長候選人賴瑞隆（右）與國民黨高雄市長候選人柯志恩（左）在抽籤前禮貌性握手。記者劉學聖／攝影

民進黨高雄市長候選人賴瑞隆（左）與國民黨高雄市長候選人柯志恩（右）在抽籤前禮貌性握手後，就沒有太多互動。記者劉學聖／攝影

國民黨高雄市長候選人柯志恩抽中3號，以「3出奇蹟，翻轉高雄」展現搶攻市長寶座的企圖心。記者劉學聖／攝影

民進黨高雄市長候選人賴瑞隆（中）抽中5號，當場喊出「高雄未來，5你5我」，並比出數字5的手勢。記者劉學聖／攝影