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苗栗縣長選舉號次抽籤 1號陳品安喊一定會勝利 2號鍾東錦說勝利連任

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣長選舉候選人號次抽籤，民進黨陳品安、國民黨鍾東錦先禮後兵，陳抽中1號，鍾抽到2號。記者范榮達／攝影
苗栗縣長選舉候選人號次抽籤，民進黨陳品安、國民黨鍾東錦先禮後兵，陳抽中1號，鍾抽到2號。記者范榮達／攝影

苗栗縣長選舉候選人號次抽籤，民進黨陳品安抽中1號，喊出「一定會勝利」，強調台北有「洋流」，苗栗有暖流；國民黨鍾東錦抽到2號，喊出「勝利連任」，一定會努力認真，鍾、陳都強調希望團隊地方選舉候選人都能揮出全壘打當選。

2026九合一選舉

苗栗縣長選舉，鍾東錦、陳品安對決，今天號次抽籤在中正堂舉行，鍾東錦、陳品安先禮後兵，兩人在台上握手致意，由先登記的陳品安率先抽出1號，接著鍾東錦有備而來，披上2號彩帶，抽中2號，隨即秀出「勝利連任」，過程中，兩人支持者高喊「當選」口號，此起彼落熱鬧滾滾。

陳品安受訪時表示，抽出來的號碼是1號，她相信幸福的苗栗一定會勝利，今天跟著議員候選人夥伴來到現場，一起衝出幸運號碼，相信一定可以勝利，也一定能讓團隊順利全壘打，希望翻轉苗栗、讓苗栗越來越進步的目標，他們會一心一意努力達成。

陳品安說，雖然台北有洋流，但苗栗這裡很溫暖，很多人願意站出來在一起。選舉目標就剩最後30多天了，她會用盡所有心力衝刺，一定可以勝利！

鍾東錦強調非常幸運抽到 2 號，象徵著勝利連任，他指出，4年來真的非常感謝立委陳超明及邱鎮軍大力協助，與縣議會議長李文斌的領導，橫向溝通一直非常順暢，關於營養午餐與三節禮金等社會福利，與鄉鎮市公所做出了最好的搭配

他強調雖然苗栗是目前全國唯一受財政控管的縣市，在做福利措施前必須經由審慎評估，但該給鄉親的交通與福利，他一定會努力認真做好規畫，希望藍營與白營都可以順利當選。

苗栗縣長選舉候選人號次抽籤，民進黨陳品安、國民黨鍾東錦先禮後兵，陳抽中1號，鍾抽到2號。記者范榮達／攝影
苗栗縣長選舉候選人號次抽籤，民進黨陳品安、國民黨鍾東錦先禮後兵，陳抽中1號，鍾抽到2號。記者范榮達／攝影

苗栗縣長選舉候選人號次抽籤，民進黨陳品安、國民黨鍾東錦先禮後兵，陳抽中1號，鍾抽到2號。記者范榮達／攝影
苗栗縣長選舉候選人號次抽籤，民進黨陳品安、國民黨鍾東錦先禮後兵，陳抽中1號，鍾抽到2號。記者范榮達／攝影

鍾東錦 苗栗 陳品安 2026九合一選舉 苗栗縣選舉

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