胡錫進批蔡康永未道歉 沈伯洋：經濟威脅算干預

民進黨台北市長候選人沈伯洋今赴台北市選委會抽選號次，針對知名主持人蔡康永微博發文，被中國大陸官媒「環球時報」前總編輯胡錫批未真正道歉，沈伯洋說，評論和干預是兩件事，若以經濟手段說傷害你的利益，這就是干預。

中國大陸官媒「環球時報」前總編輯胡錫進針對蔡康永的微博發文指，「並未真正為自身行為道歉」，更指「蔡康永這個帖子如果用來與自己的合作方和粉絲好合好散，夠了。如果想用這個帖子換來輿論對他態度的轉向，那麼差遠了。」

沈伯洋說，其實要評論台灣政治是他們的自由，但評論和干預是兩件事。她舉例，像是大家會討論英國選舉、美國選舉、印度選舉等，都是合理，但是我們不會去干預。

沈伯洋說，如果用經濟這個手段，「如果要這個樣子的話，我就要傷害你的利益。」這就是干預，所以認為評論是評論，若干預則是紅線，法律也會針對干預做出相對應的措施。「如果他（胡錫進）只是評論，那他開心就好。」