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高雄市長選舉號次出爐 國民黨柯志恩3號、民進黨賴瑞隆5號
2026高雄市長選舉今天在高雄市立文化中心辦理抽籤作業，五位候選人依登記順利上台進抽號次，結果為國民黨柯志恩3號、民進黨賴瑞隆5號。柯志恩用國語喊「搧（三）出奇蹟、高雄大勝利」，賴瑞隆則用台語說「高雄的未來、有（五）你有（五）我」，兩人都在現場支持者簇擁下喊凍蒜。
高雄市長選舉5位候選人號次依序為，1號張靜（司法改革黨）、2號王肇民（無黨籍）、3號柯志恩（國民黨）、4號洪方隆（無黨籍）、5號賴瑞隆（民主進步黨）。
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