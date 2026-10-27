新北市長候選人抽籤 蘇輝湟抽2號再拋震撼政見「一夫二妻」

新北市長候選人號次今抽籤，無黨籍候選人蘇輝湟親自出席並抽中2號。他受訪表示，號次對自己「沒那麼要緊」，並重申為因應少子化，主張推動未婚者「一夫二妻或一妻二夫」合法化；若中央不同意，將持續爭取修法。蘇輝湟也喊出「票投蘇輝湟，新北才會輝煌」。

蘇輝湟表示，抽中2號感覺很好，但不會特別把號次融入競選口號，自己面對選戰一直保持平常心，「每天早上起來，有行程就跑行程，沒行程就練練七弦琴」。

談到備受關注的婚姻制度政見，蘇輝湟表示，台灣生育率持續下降，長期下去對社會發展不利，因此希望用較開放的思維討論婚姻制度，推動「一夫二妻」或「一妻二夫」合法化，藉此因應少子化問題。

蘇輝湟強調，自己並非主張無限制的一夫多妻或一妻多夫，而是限定為一夫二妻或一妻二夫，且新增的第二名配偶必須原本為未婚者。他認為，以目前醫療科技及制度條件可以討論相關作法，提出政見的主要原因仍是「孩子真的生得太少了」。

至於婚姻制度屬中央法律規範，蘇輝湟表示，自己參選的是新北市長，因此會先從新北倡議；若中央不同意，也會透過新北市立委持續爭取，希望促成法律修改。

現行民法第985條明定「有配偶者，不得重婚」，且一人不得同時與二人以上結婚，因此蘇輝湟提出的制度若要落實，涉及中央法律修正。

蘇輝湟為無黨籍候選人，畢業於國立台灣大學大氣科學系，過去曾參選新莊區興漢里里長及新北市第4選區立委，均未當選；今年9月登記參選新北市長，中選會已審定其候選人資格。

今年新北市長選舉共有3人角逐，今天抽籤結果為民進黨蘇巧慧1號、無黨籍蘇輝湟2號、國民黨李四川3號。