蔣萬安支持者稱「下流」 沈伯洋引道德經：聆聽民意就在下流

民進黨台北市長候選人沈伯洋今早赴台北市選委會抽選舉號次。會後受訪時談到，台北市長蔣萬安昨的競選總部成立大會，以及蔣支持者稱「洋流」是「下流」，沈伯洋引用道德經的「大國者下流」回應，聆聽民意就在下流，所以才會說只怕不流。

沈伯洋說，「下流」兩字非常多的意思，而「洋流」則是流過每一個巷弄、到每個人家門口，就是希望能傾聽每一個人的意見。所以引用道德經「大國者下流」，其真正的意思是聆聽民意的地方就是在下流，所以才會說「不怕下流」只怕「不流」。這是在國文上面對於字詞解釋，還是希望能回歸正面選舉，來談政策。

有關昨蔣萬安在競總成立時的致詞，自稱不擅長包裝自己、改變人設等，而整體致詞被知名主持人蔡康永讚有感情、力量。沈伯洋說，這點和康永哥想法一致，蔣市長的口才蠻好、講話也非常有內容，所以對他來講是戒慎恐懼。

至於人設這部分，沈伯洋說，主要是別人外在的評價，所以到底人設如何，大家自有公斷。所以不會去評論別人的過去、對方的人設或家人等，「這個都不是我喜歡評論的範疇。」

此外，蔣萬安昨結束競總活動後，到節目專訪，也誇沈伯洋口才好，而辯論主題會以輝達、大巨蛋、喝鮮奶等來做討論。沈伯洋說，口才好不好這件事情，其實不是市長的條件，所以不會去討論這些，最重要的當然還政策，所以蔣市長說要回歸政策的討論，認為這個方向絕對是正確的。