快訊

國小師帶刀入校 校長竟稱「等學生受傷再報警」？全教產籲縣府調查

MLB／掃完道奇準備再掃光芒？釀酒人16安狂攻10分 3連勝聽牌隊史首冠

美景成絕響！淡水「紫藤花園」頻遭檢舉 創辦人宣布2園區不再開放

聽新聞
0:00 / 0:00

蔣萬安支持者稱「下流」 沈伯洋引道德經：聆聽民意就在下流

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
民進黨台北市長候選人沈伯洋今早赴台北市選委會抽選舉號次，並由市民主委Lydia（左2）代抽號次。記者邱書昱／攝影
民進黨台北市長候選人沈伯洋今早赴台北市選委會抽選舉號次，並由市民主委Lydia（左2）代抽號次。記者邱書昱／攝影

民進黨台北市長候選人沈伯洋今早赴台北市選委會抽選舉號次。會後受訪時談到，台北市長蔣萬安昨的競選總部成立大會，以及蔣支持者稱「洋流」是「下流」，沈伯洋引用道德經的「大國者下流」回應，聆聽民意就在下流，所以才會說只怕不流。

2026九合一選舉

沈伯洋說，「下流」兩字非常多的意思，而「洋流」則是流過每一個巷弄、到每個人家門口，就是希望能傾聽每一個人的意見。所以引用道德經「大國者下流」，其真正的意思是聆聽民意的地方就是在下流，所以才會說「不怕下流」只怕「不流」。這是在國文上面對於字詞解釋，還是希望能回歸正面選舉，來談政策。

有關昨蔣萬安在競總成立時的致詞，自稱不擅長包裝自己、改變人設等，而整體致詞被知名主持人蔡康永讚有感情、力量。沈伯洋說，這點和康永哥想法一致，蔣市長的口才蠻好、講話也非常有內容，所以對他來講是戒慎恐懼。

至於人設這部分，沈伯洋說，主要是別人外在的評價，所以到底人設如何，大家自有公斷。所以不會去評論別人的過去、對方的人設或家人等，「這個都不是我喜歡評論的範疇。」

此外，蔣萬安昨結束競總活動後，到節目專訪，也誇沈伯洋口才好，而辯論主題會以輝達、大巨蛋、喝鮮奶等來做討論。沈伯洋說，口才好不好這件事情，其實不是市長的條件，所以不會去討論這些，最重要的當然還政策，所以蔣市長說要回歸政策的討論，認為這個方向絕對是正確的。

蔣萬安 沈伯洋 聆聽 2026九合一選舉 台北市選舉

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

競總成立支持者擠爆現場 蔣萬安曝「這裡」受傷

吹藍營反攻號角 蔣萬安競總成立感性吐露：不好意思大家擔心了

電視辯論31日登場！蔣萬安讚沈伯洋口才好 首度透露辯論準備

脫西裝Dress code！蔡康永為蔣萬安待到最後 讚致詞有感情、活動成功

相關新聞

號次出來了！蔣萬安5號有夠讚台北安可 沈伯洋3號台北靠山沈伯洋

年底選戰倒數32天，台北市長選舉今天北市選委會抽籤號次，台北市長蔣萬安、民進黨參選人沈伯洋都邀公民代表抽籤，蔣萬安今天因主持市政會議，由競辦陪同代表20歲公民Yakira代為抽籤；沈伯洋今則是陪同網路抽中的代表Lydia來抽籤。

新北市長候選人號次出爐 蘇巧慧1號「一定慧贏」 李四川3號「挺四川」

新北市長候選人今早進行號次抽籤，民進黨新北市長候選人蘇巧慧抽中1號，競選團隊喊出「2026，1定慧贏」；國民黨新北市長候選人李四川則抽中3號，競選口號為「票投3、挺四川」。兩人今天皆未親自到場抽籤，由競選團隊代表出席，抽籤後也隨即展開後續陸戰布局。

影／江啟臣抽中3號喊「最強靠山」 揭「她」兩次競選也抽中

台中市選舉委員會今天在台中州廳辦理台中市長今年底地方大選的候選人號次抽籤，國民黨台中市長候選人江啟臣抽到3號，喊「最強靠山江啟臣」，他透露盧秀燕市長兩次市長選舉也抽到3號，今天抽到3號冥冥之中有預感，「我要當台中市民的後盾，台中市民也是他最強後盾，互為靠山，為台中下一個黃金十年努力打拼。」

蔣萬安支持者稱「下流」 沈伯洋引道德經：聆聽民意就在下流

民進黨台北市長候選人沈伯洋今早赴台北市選委會抽選舉號次。會後受訪時談到，台北市長蔣萬安昨的競選總部成立大會，以及蔣支持者稱「洋流」是「下流」，沈伯洋引用道德經的「大國者下流」回應，聆聽民意就在下流，所以才會說只怕不流。

蔣萬安吹反攻號角將打「夫人牌」 賴士葆：石舫亘本周開始掃街

爭取連任的國民黨台北市長蔣萬安昨天成立競選總部，高喊吹響反攻號角，接下來也將打出「夫人牌」，由妻子石舫亘加入輔選行列。國民黨立委賴士葆表示，石舫亘預計本周開始掃街拜票，5藍委也會陪同。

蔡康永昨競總成立待到最後...蔣萬安今感謝：把握最後30天全力衝刺

台北市長蔣萬安昨天競總成立，知名主持人蔡康永現身，蔣萬安今天上午也被問到，昨天蔡康永到場後坐完全程，相較於去對手沈伯洋造勢場僅坐十分鐘？蔣萬安今表示，謝謝康永哥昨參加競總成立活動。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。