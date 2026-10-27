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議員抽籤號次出爐 民進黨南科區4候選人採配票拚全上

聯合報／ 記者謝進盛吳淑玲／台南即時報導
台南市選委會今進行市長、市議員抽籤號次，民進黨台南市議員第五選區抽籤後公布配票機制，以出生月份為基準　四位候選人林志展、李偉智、余柷青、陳碧玉共同宣示團結合作，力拚四席全上。記者謝進盛／翻攝
台南市選委會今進行市長、市議員抽籤號次，民進黨台南市議員第五選區抽籤後公布配票機制，以出生月份為基準　四位候選人林志展、李偉智、余柷青、陳碧玉共同宣示團結合作，力拚四席全上。記者謝進盛／翻攝

台南市選委會今進行市長、市議員抽籤號次，民進黨台南市議員第五選區（南科區）抽籤後公布配票機制，以出生月份為基準，四位候選人林志展、李偉智、余柷青、陳碧玉共同宣示團結合作，力拚四席全上。

2026九合一選舉

民進黨台南市黨部主任委員、市議會副議長林志展表示，第五選區選擇公開配票，就是希望讓支持者清楚了解投票方式，讓團隊合作不只是口號，而是具體落實在選戰行動中。四位候選人不分彼此，將以整體勝選為共同目標，透過充分溝通與相互配合，讓支持民進黨力量得到妥善整合。

市議員李偉智表示，聯合競選最重要的就是彼此信任、共同承擔。透過公開配票機制，讓支持者有明確的參考依據，也讓四位候選人朝共同方向努力。接下來將持續深入地方、爭取鄉親認同，與其他三位候選人攜手打拚，為第五選區爭取更好的選舉成果。

余柷青表示，四位候選人雖然各自有不同服務基礎，但大家目標一致，就是團結合作、爭取更多鄉親支持。未來也會持續向地方說明，展現民進黨第五選區團隊的合作精神。

陳碧玉表示，這次四位候選人共同推動公開配票，就是希望用更清楚、更有制度的方式整合支持力量。選舉不只是個別候選人的努力，更需要團隊互相扶持、共同承擔。未來將與林志展、李偉智、余柷青攜手合作，持續爭取鄉親支持，為第五選區的建設與發展共同努力。

台南市選委會今進行市長、市議員抽籤號次，民進黨台南市議員第五選區抽籤後公布配票機制，以出生月份為基準　四位候選人林志展、李偉智、余柷青、陳碧玉共同宣示團結合作，力拚四席全上。記者謝進盛／翻攝
台南市選委會今進行市長、市議員抽籤號次，民進黨台南市議員第五選區抽籤後公布配票機制，以出生月份為基準　四位候選人林志展、李偉智、余柷青、陳碧玉共同宣示團結合作，力拚四席全上。記者謝進盛／翻攝

南科 議員 號次 2026九合一選舉 台南市選舉

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