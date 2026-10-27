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柯志恩訓選民「幹譙國民黨什麼意思」 賴瑞隆：有問題找我別罵選民

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導
今天高雄市選委會舉辦市長、市議員競選號次抽籤，民進黨高雄市長候選人賴瑞隆說，市長是服務市民，對於批評都要有雅量接受，批評、謾罵、唱衰是國民黨老路，市民不會接受。記者張議晨／攝影
今天高雄市選委會舉辦市長、市議員競選號次抽籤，民進黨高雄市長候選人賴瑞隆說，市長是服務市民，對於批評都要有雅量接受，批評、謾罵、唱衰是國民黨老路，市民不會接受。記者張議晨／攝影

國民黨高雄市長候選人柯志恩，昨天晚間在對手賴瑞隆「本命區」舉辦「廟口音樂會」巡迴最終場，她談到走訪地方遭綠營支持者罵「賣台」，讓她忍不住回嗆，「在地人生活沒有過比較好，卻幹譙國民黨，是在幹譙什麼意思的？」賴瑞隆今受訪回應，稱有問題針對賴瑞隆就好，不要攻擊市民。

2026九合一選舉

柯志恩昨天在前鎮區憲德宮舉辦「廟口音樂會」最終場，談到她走訪地方的經過，稱前鎮和小港都綠到翻掉，有時候去公園，歐巴桑、歐吉桑下棋看到她靠近，都會說「國民黨的車輪牌不用來，你們賣台灣啦！」

柯志恩說，她聽到後反問對方「啊30年來，你生活有過得比較好嗎？」他們說：「差不多啊！」她隨即說「差不多，你是幹譙國民黨是在幹譙什麼意思的？」一席談話昨天在社群引起熱烈討論。

今天高雄市選委會舉辦市長、市議員競選號次抽籤，民進黨高雄市長候選人賴瑞隆於抽籤前接受媒體訪問，被問到柯志恩對罵選民，賴瑞隆說，市長是服務市民，對於批評都要有雅量接受，批評、謾罵、唱衰是國民黨老路，市民不會接受。

賴瑞隆說，高雄30年來進步發展看得到，如愛河整治、捷運完工、世界運動會、演唱會經濟再到台積電設廠，這是3棒市長近30年努力的結果，市民都看在眼裡。

賴瑞隆反問柯志恩「為何妳認為高雄30年都沒進步，難道不住高雄？心也不再高雄？」市長辯論即將登場，柯志恩有任何問題針對賴瑞隆就好，市民意見都要傾聽跟接受，攻擊市民是韓國瑜的做法，有問題針對賴瑞隆就好，不要檢討市民。

柯志恩 賴瑞隆 國民黨 2026九合一選舉 高雄市選舉

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