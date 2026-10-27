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基隆市長抽籤謝國樑3號喊「一切OK」 童子瑋1號要「一路領先」

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
民進黨童子瑋未到委由阿公童永代為抽中1號，支持者大喊「一路領先」。圖／童子瑋競辦提供
民進黨童子瑋未到委由阿公童永代為抽中1號，支持者大喊「一路領先」。圖／童子瑋競辦提供

基隆市長選舉上午在選委會抽籤結果，國民黨市長謝國樑抽中3號，他用手比出OK的手勢，喊出「一切OK」，支持者大喊凍蒜、連任成功；民進黨童子瑋未到委由阿公童永代為抽中1號，支持者大喊「一路領先」；無黨籍魏造文則抽中2號。

2026九合一選舉

基隆市長選舉抽籤上午8點半舉行，謝國樑親自出席抽中3號，他用手比出OK的手勢，喊出「一切OK」，支持者大喊凍蒜、連任成功；民進黨童子瑋未到委由阿公童永代為抽中1號，支持者大喊「一路領先」；無黨籍魏造文則抽中2號。

謝國樑受訪表示，今天抽中3號，他用手比出OK的手勢說，「相信選情一切OK」，3號是他過去第一次和第三次選立委也都是3號，他覺得非常放心，也會非常圓滿，未來一個月是非常重要關鍵，一方面回顧做過的所有建設，一方面告訴市民未來四年的願景，未來四年會讓基隆一切OK。

被問到昨天沈伯洋到基隆造勢的洋流怎麼看？謝國樑回應說，一方面對手的強勁，可以讓我們充滿了鬥志，一方面好好思考未來一個月要採取什麼戰術和選舉策略，他們會非常的努力也很有信心。

謝國樑說，對方辦理活動的方式其實還是有值得學習的地方，無可諱言，基隆的支持者比較多，對方有很多創新的方法、集會遊行的隊型，他會和競總主委林沛祥吸取好的經驗，精進未來的作為，看未來一個月要怎麼做才會獲得勝利。

「一百歲能幫孫子抽到1號，就是我最好的生日禮物！」童永開心表示，自己與基隆一起成長，如今能親手替孫子抽出參選市長的號次，格外有意義，也稱讚童子瑋平時孝順，是家人的榮耀。

童子瑋表示，這一年來，他持續提出各項生活政見，就是希望替基隆市民解決生活中的大小事。從長輩的安心養老、年輕家庭的育兒支持，到青年就業、通勤交通及公車服務，每一項規畫都來自市民的需求。他希望透過這次選戰，團結整座城市，讓大家一起進步、一起前進，共同把基隆打造成一流的城市。

童子瑋指出，對每天往返雙北的通勤族來說，少一點等車、塞車的時間，就能早一點回家吃飯、陪伴家人；對搭公車看醫生、買菜的市民而言，班次穩定、上下車方便，就是日常生活最基本的安心。他陸續提出通勤改革、公車維新，以及醫療、育兒和青年就業等規劃，就是要把市民的需要，轉化為有具體做法的城市政策。

基隆市長選舉上午在選委會抽籤結果出爐。記者游明煌／攝影
基隆市長選舉上午在選委會抽籤結果出爐。記者游明煌／攝影

國民黨市長謝國樑抽中3號，他用手比出OK的手勢，喊出「一切OK」，支持者大喊凍蒜、連任成功。記者游明煌／攝影
國民黨市長謝國樑抽中3號，他用手比出OK的手勢，喊出「一切OK」，支持者大喊凍蒜、連任成功。記者游明煌／攝影

基隆市長抽籤謝國樑（右）抽中3號喊「一切OK」，童子瑋由阿公童永代抽中1號，支持者喊「一路領先」。記者游明煌／攝影
基隆市長抽籤謝國樑（右）抽中3號喊「一切OK」，童子瑋由阿公童永代抽中1號，支持者喊「一路領先」。記者游明煌／攝影

基隆市長抽籤謝國樑（右）抽中3號喊「一切OK」，童子瑋由阿公童永代抽中1號，支持者喊「一路領先」。記者游明煌／攝影
基隆市長抽籤謝國樑（右）抽中3號喊「一切OK」，童子瑋由阿公童永代抽中1號，支持者喊「一路領先」。記者游明煌／攝影

民進黨童子瑋未到委由阿公童永代為抽中1號，支持者大喊「一路領先」。記者游明煌／攝影
民進黨童子瑋未到委由阿公童永代為抽中1號，支持者大喊「一路領先」。記者游明煌／攝影

民進黨童子瑋未到委由阿公童永代為抽中1號，支持者大喊「一路領先」。圖／童子瑋競辦提供
民進黨童子瑋未到委由阿公童永代為抽中1號，支持者大喊「一路領先」。圖／童子瑋競辦提供

無黨籍魏造文抽中2號。記者游明煌／攝影
無黨籍魏造文抽中2號。記者游明煌／攝影

謝國樑 童子瑋 基隆 2026九合一選舉 基隆市選舉

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