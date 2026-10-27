台南市議員候選人號次出爐 第7、8選舉區各有11人競爭最激烈

台南市115年直轄市議員選舉候選人13個選舉區，共有89名候選人登記，上午號次抽籤出爐，其中，第7選舉區及第8選舉區各有11人，競爭最激烈；第6及第9選舉區各有9人，第1選舉區8人，第5及第10選舉區各有7人，競爭激烈。

第1選舉區有8人，依序為1號陳詩薇（民眾黨）、2號張新斛（無黨籍）、3號侯陸太（無黨籍）、4號沈家鳳（民進黨）、5號趙昆原（無黨籍）、6號王宣貿（民進黨）、7號李宗翰（民進黨）、8號蔡育輝（國民黨）。

第2選舉區有6人，依序為1號王詩媛（無黨籍）、2號蔡秋蘭（民進黨）、3號蔡蘇秋金（民進黨）、4號陳昆和（無黨籍）、5號謝舒凡（民進黨）、6號方一峰（國民黨）。

第3選舉區有4人，依序為1號吳通龍（民進黨）、2號陳秋宏（民進黨）、3號施朝清（無黨籍）、4號尤淨寬（國民黨）。

第4選舉區有2人，依序為1號賴懋慶（民進黨）、2號周奕齊（無黨籍）。

第5選舉區有7人，依序為1號陳碧玉（民進黨）、2號李文俊（無黨籍）、3號廖俊道（國民黨）、4號李偉智（民進黨）、5號林志展（民進黨）、6號余柷青（民進黨）、7號李佳蓉（國民黨）。

第6選舉區有9人，依序為1號蔡麗青（民進黨）、2號郭信良（無黨籍）、3號林緯（無黨籍）、4號唐儀靜（民進黨）、5號邱昭勝（無黨籍）、6號黃麗招（無黨籍）、7號郭品辰（民進黨）、8號李中岑（國民黨）、9號姚正玉（國民黨）。

第7選舉區候選人包括，1號林燕祝（國民黨）、2號吳依潔（台灣基進）、3號楊中成（台聯黨）、4號卞宗康（國民黨）、5號朱正軒（民進黨）、6號林乃立（民眾黨）、7號林冠維（無黨籍）、8號陳秋萍（民進黨）、9號黃肇輝（民進黨）、10號李秉倫（國民黨）、11號周宏昌（國民黨）。

第8選舉區有11人參選，依序為1號許至椿（國民黨）、2號江明宗（民眾黨）、3號鄭方形（無黨籍）、4號蔡宗豪（國民黨）、5號邱莉莉（民進黨）、6號謝秉舟（無黨籍）、7號周嘉韋（民進黨）、8號童小芸（國民黨）、9號林建南（民進黨）、10號陳昌輝（無黨籍）、11號沈震南（民進黨）。

第9選舉區有9人，依序為1號李伯利（無黨籍）、2號林依婷（民進黨）、3號葉翰勳（國民黨）、4號蕭漍華（民眾黨）、5號李啟維（民進黨）、6號周麗津（民進黨）、7號盧崑福（國民黨）、8號呂維胤（民進黨）、9號陳冠諭（國民黨）。

第10選舉區有7人，依序為1號蔡筱薇（民進黨）、2號陳金鐘（民進黨）、3號李宗霖（無黨籍）、4號陳進男（無黨籍）、5號歐政豪（國民黨）、6號王家貞（國民黨）、7號曾之婕（無黨籍）。

第11選舉區有9人，依序為1號郭如芳（無黨籍）、2號吳禹寰（無黨籍）、3號翁語含（國民黨）、4號杜素吟（無黨籍）、5號劉正昌（台聯黨）、6號許又仁（無黨籍）、7號陳皇宇（民進黨）、8號郭鴻儀（民進黨）、9號鄭佳欣（民進黨）。

第12選舉區有2人，依序為1號李美素（無黨籍）、2號吳東明（國民黨）。

第13選舉區有2人，依序為1號施余興望（無黨籍）、2號辛晴晴（國民黨）。

民進黨台南市第五選區（善化、安定、新市、新化、山上）議員喊出聯合競選、公開配票。圖／民進黨台南市黨部提供