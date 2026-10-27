快訊

國小師帶刀入校 校長竟稱「等學生受傷再報警」？全教產籲縣府調查

MLB／掃完道奇準備再掃光芒？釀酒人16安狂攻10分 3連勝聽牌隊史首冠

美景成絕響！淡水「紫藤花園」頻遭檢舉 創辦人宣布2園區不再開放

聽新聞
0:00 / 0:00

台南市議員候選人號次出爐 第7、8選舉區各有11人競爭最激烈

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市東區市議員候選人歐政豪抽中5號。圖／歐政豪提供
台南市東區市議員候選人歐政豪抽中5號。圖／歐政豪提供

台南市115年直轄市議員選舉候選人13個選舉區，共有89名候選人登記，上午號次抽籤出爐，其中，第7選舉區及第8選舉區各有11人，競爭最激烈；第6及第9選舉區各有9人，第1選舉區8人，第5及第10選舉區各有7人，競爭激烈。

2026九合一選舉

第1選舉區有8人，依序為1號陳詩薇（民眾黨）、2號張新斛（無黨籍）、3號侯陸太（無黨籍）、4號沈家鳳（民進黨）、5號趙昆原（無黨籍）、6號王宣貿（民進黨）、7號李宗翰（民進黨）、8號蔡育輝（國民黨）。

第2選舉區有6人，依序為1號王詩媛（無黨籍）、2號蔡秋蘭（民進黨）、3號蔡蘇秋金（民進黨）、4號陳昆和（無黨籍）、5號謝舒凡（民進黨）、6號方一峰（國民黨）。

第3選舉區有4人，依序為1號吳通龍（民進黨）、2號陳秋宏（民進黨）、3號施朝清（無黨籍）、4號尤淨寬（國民黨）。

第4選舉區有2人，依序為1號賴懋慶（民進黨）、2號周奕齊（無黨籍）。

第5選舉區有7人，依序為1號陳碧玉（民進黨）、2號李文俊（無黨籍）、3號廖俊道（國民黨）、4號李偉智（民進黨）、5號林志展（民進黨）、6號余柷青（民進黨）、7號李佳蓉（國民黨）。

第6選舉區有9人，依序為1號蔡麗青（民進黨）、2號郭信良（無黨籍）、3號林緯（無黨籍）、4號唐儀靜（民進黨）、5號邱昭勝（無黨籍）、6號黃麗招（無黨籍）、7號郭品辰（民進黨）、8號李中岑（國民黨）、9號姚正玉（國民黨）。

第7選舉區候選人包括，1號林燕祝（國民黨）、2號吳依潔（台灣基進）、3號楊中成（台聯黨）、4號卞宗康（國民黨）、5號朱正軒（民進黨）、6號林乃立（民眾黨）、7號林冠維（無黨籍）、8號陳秋萍（民進黨）、9號黃肇輝（民進黨）、10號李秉倫（國民黨）、11號周宏昌（國民黨）。

第8選舉區有11人參選，依序為1號許至椿（國民黨）、2號江明宗（民眾黨）、3號鄭方形（無黨籍）、4號蔡宗豪（國民黨）、5號邱莉莉（民進黨）、6號謝秉舟（無黨籍）、7號周嘉韋（民進黨）、8號童小芸（國民黨）、9號林建南（民進黨）、10號陳昌輝（無黨籍）、11號沈震南（民進黨）。

第9選舉區有9人，依序為1號李伯利（無黨籍）、2號林依婷（民進黨）、3號葉翰勳（國民黨）、4號蕭漍華（民眾黨）、5號李啟維（民進黨）、6號周麗津（民進黨）、7號盧崑福（國民黨）、8號呂維胤（民進黨）、9號陳冠諭（國民黨）。

第10選舉區有7人，依序為1號蔡筱薇（民進黨）、2號陳金鐘（民進黨）、3號李宗霖（無黨籍）、4號陳進男（無黨籍）、5號歐政豪（國民黨）、6號王家貞（國民黨）、7號曾之婕（無黨籍）。

第11選舉區有9人，依序為1號郭如芳（無黨籍）、2號吳禹寰（無黨籍）、3號翁語含（國民黨）、4號杜素吟（無黨籍）、5號劉正昌（台聯黨）、6號許又仁（無黨籍）、7號陳皇宇（民進黨）、8號郭鴻儀（民進黨）、9號鄭佳欣（民進黨）。

第12選舉區有2人，依序為1號李美素（無黨籍）、2號吳東明（國民黨）。

第13選舉區有2人，依序為1號施余興望（無黨籍）、2號辛晴晴（國民黨）。

民進黨台南市第五選區（善化、安定、新市、新化、山上）議員喊出聯合競選、公開配票。圖／民進黨台南市黨部提供
民進黨台南市第五選區（善化、安定、新市、新化、山上）議員喊出聯合競選、公開配票。圖／民進黨台南市黨部提供

台南市永康區議員候選人朱正軒抽中5號。圖／取自臉書
台南市永康區議員候選人朱正軒抽中5號。圖／取自臉書

議員 號次 無黨籍 2026九合一選舉 台南市選舉

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

號次出來了！蔣萬安5號有夠讚台北安可 沈伯洋3號台北靠山沈伯洋

新北市長候選人號次出爐 蘇巧慧1號「一定慧贏」 李四川3號「挺四川」

台中市長候選人號次抽籤 江啟臣抽3號、何欣純抽1號

南市長候選人號次抽籤出爐 陳亭妃抽中3號謝龍介由人代抽2號

相關新聞

號次出來了！蔣萬安5號有夠讚台北安可 沈伯洋3號台北靠山沈伯洋

年底選戰倒數32天，台北市長選舉今天北市選委會抽籤號次，台北市長蔣萬安、民進黨參選人沈伯洋都邀公民代表抽籤，蔣萬安今天因主持市政會議，由競辦陪同代表20歲公民Yakira代為抽籤；沈伯洋今則是陪同網路抽中的代表Lydia來抽籤。

新北市長候選人號次出爐 蘇巧慧1號「一定慧贏」 李四川3號「挺四川」

新北市長候選人今早進行號次抽籤，民進黨新北市長候選人蘇巧慧抽中1號，競選團隊喊出「2026，1定慧贏」；國民黨新北市長候選人李四川則抽中3號，競選口號為「票投3、挺四川」。兩人今天皆未親自到場抽籤，由競選團隊代表出席，抽籤後也隨即展開後續陸戰布局。

影／江啟臣抽中3號喊「最強靠山」 揭「她」兩次競選也抽中

台中市選舉委員會今天在台中州廳辦理台中市長今年底地方大選的候選人號次抽籤，國民黨台中市長候選人江啟臣抽到3號，喊「最強靠山江啟臣」，他透露盧秀燕市長兩次市長選舉也抽到3號，今天抽到3號冥冥之中有預感，「我要當台中市民的後盾，台中市民也是他最強後盾，互為靠山，為台中下一個黃金十年努力打拼。」

蔣萬安支持者稱「下流」 沈伯洋引道德經：聆聽民意就在下流

民進黨台北市長候選人沈伯洋今早赴台北市選委會抽選舉號次。會後受訪時談到，台北市長蔣萬安昨的競選總部成立大會，以及蔣支持者稱「洋流」是「下流」，沈伯洋引用道德經的「大國者下流」回應，聆聽民意就在下流，所以才會說只怕不流。

蔣萬安吹反攻號角將打「夫人牌」 賴士葆：石舫亘本周開始掃街

爭取連任的國民黨台北市長蔣萬安昨天成立競選總部，高喊吹響反攻號角，接下來也將打出「夫人牌」，由妻子石舫亘加入輔選行列。國民黨立委賴士葆表示，石舫亘預計本周開始掃街拜票，5藍委也會陪同。

蔡康永昨競總成立待到最後...蔣萬安今感謝：把握最後30天全力衝刺

台北市長蔣萬安昨天競總成立，知名主持人蔡康永現身，蔣萬安今天上午也被問到，昨天蔡康永到場後坐完全程，相較於去對手沈伯洋造勢場僅坐十分鐘？蔣萬安今表示，謝謝康永哥昨參加競總成立活動。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。