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雲林縣長候選人抽籤「他」沒到抽到籤王 藍喊勝利在握、綠喊3海轉型

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林縣長選舉候選人號次今天抽籤出爐，國民黨提名的立委張嘉郡抽中2號，喊出「雲林更好 勝利在握」。記者陳雅玲／攝影
雲林縣長選舉候選人號次今天抽籤出爐，國民黨提名的立委張嘉郡抽中2號，喊出「雲林更好 勝利在握」。記者陳雅玲／攝影

雲林縣長選舉候選人號次今天抽籤出爐，國民黨提名的立委張嘉郡抽中2號，喊出「雲林更好 勝利在握」；民進黨提名的立委劉建國抽中3號，以「3海轉型 雲林動起來」作為選戰口號。兩人抽籤前互相握手致意，均強調要正向選舉、爭取選民認同。59歲律師吳炳輝未到場，由選委會委員杜明山代抽，抽中1號；67歲牙醫林佳瑜則抽中4號。

2026九合一選舉

張嘉郡抽籤前表示，一早起來就覺得精神飽滿、充滿朝氣，隨著選舉腳步愈來愈近，希望獲得鄉親肯定，爭取正向的選舉結果，繼續為雲林升級打拚。

抽中2號後，張嘉郡喊出「雲林更好、勝利在握」，並表示，今天抽籤象徵選舉正式揭開序幕，希望所有候選人都能好好提出對雲林的政見，讓鄉親充分理解，打一場健康、開朗、正向的選戰。

張嘉郡強調，選舉應該不抹黑、不造謠、不搞奧步，全力爭取民眾認同，也希望透過正向競爭，順利高票當選。她說，雲林正處於升級、飛躍的關鍵時刻，不能走回頭路，而要繼續向前邁進，迎接雲林的「黃金十年」，呼籲縣民眾志成城，一起為雲林未來打拚。

劉建國抽籤前則表示，自己自然有信心。抽籤前，張嘉郡進場時，兩人也互相握手、致意。抽中3號後，劉建國喊出「3海轉型、雲林動起來」，並表示，地方選舉應該公平、公開，候選人更要以身作則，透過良性競爭，讓選民做出更好的選擇，展現台灣民主持續進步的一面。

劉建國指出，他希望大家看到他本身未因選舉影響日常選民服務，就像昨天，他邀請農業部長陳駿季到雲林勘查薔琵颱風農損為例，他說，自己邀請部長到受災嚴重地區，實地了解多種作物受損情況，並盼中央及時公告救助品項，協助農民彌補損失、儘早復耕。

國民黨雲林縣長候選人張嘉郡（左）、民進黨候選人劉建國（右）抽籤前握手致意。記者陳雅玲／攝影
國民黨雲林縣長候選人張嘉郡（左）、民進黨候選人劉建國（右）抽籤前握手致意。記者陳雅玲／攝影

雲林縣長選舉候選人號次今天抽籤出爐，國民黨提名的立委張嘉郡抽中2號，喊出「雲林更好 勝利在握」。記者陳雅玲／攝影
雲林縣長選舉候選人號次今天抽籤出爐，國民黨提名的立委張嘉郡抽中2號，喊出「雲林更好 勝利在握」。記者陳雅玲／攝影

雲林縣長選舉候選人號次今天抽籤出爐，民進黨提名的立委劉建國抽中3號，以「3海轉型 雲林動起來」作為選戰口號。記者陳雅玲／攝影
雲林縣長選舉候選人號次今天抽籤出爐，民進黨提名的立委劉建國抽中3號，以「3海轉型 雲林動起來」作為選戰口號。記者陳雅玲／攝影

雲林縣長選舉候選人號次今天抽籤出爐，民進黨提名的立委劉建國抽中3號，以「3海轉型 雲林動起來」作為選戰口號。記者陳雅玲／攝影
雲林縣長選舉候選人號次今天抽籤出爐，民進黨提名的立委劉建國抽中3號，以「3海轉型 雲林動起來」作為選戰口號。記者陳雅玲／攝影

雲林 勝利 張嘉郡 2026九合一選舉 雲林縣選舉

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