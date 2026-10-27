影／江啟臣抽中3號喊「最強靠山」 揭「她」兩次競選也抽中

台中市選舉委員會今天在台中州廳辦理台中市長今年底地方大選的候選人號次抽籤，國民黨台中市長候選人江啟臣抽到3號，喊「最強靠山江啟臣」，他透露盧秀燕市長兩次市長選舉也抽到3號，今天抽到3號冥冥之中有預感，「我要當台中市民的後盾，台中市民也是他最強後盾，互為靠山，為台中下一個黃金十年努力打拼。」

台中市長候選人號次抽籤結果今天出爐，民進黨何欣純抽中1號，司法正義黨洪麗華則抽到2號，國民黨江啟臣抽中3號。

江啟臣表示抽到3號後，喊出「3號最強靠山」，他說，他要當台中市民的後盾，台中市民也是他最強後盾，彼此都是最強靠山，台中的未來需要我們跟市民共同努力，互為靠山，為台中下一個黃金十年努力打拼。

江啟臣提到，巧合的是，盧秀在市長兩次市長選舉抽到的也都是3號，都是他陪盧一起抽籤，今天抽到3號冥冥之中有預感，抽到3號就好開心，直接喊出「最強靠山江啟臣」。

江啟臣、何欣純在電視辯論的時間、地點及語言上無共識，媒體詢問是否已經有共識？江啟臣表示，目前沒有後續，他對辯論的態度一直都是開放正面，他在登記時就已經同意公辦政見辯論會，所以至少有公辦政見辯論會，大家可以期待。

台中市選舉委員會今天在台中州廳辦理台中市長今年底地方大選的候選人號次抽籤，國民黨台中市長候選人江啟臣抽到3號，喊「最強靠山江啟臣」。記者余采瀅／攝影