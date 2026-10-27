影／稱周春米沒有小孩可憐 蘇清泉抽籤前二度道歉「深刻反省」

國民黨籍屏東縣長參選人蘇清泉25日上午在枋寮鄉德興宮廟口開講，針對對手縣長周春米說出「縣長沒養育小孩，可憐，不知道養孩子及教育小孩的辛苦」，引發爭議，蘇清泉當晚深夜臉書發文道歉，但仍不忘提政見，今上午現身選委會抽籤號次前夕，再度道歉。

蘇清泉今現身選委會抽籤號次前，先接受媒體聯訪，談及當天枋寮廟口開講發言，蘇清泉說，10月25日在枋寮廟口開講，當時發言，用詞不當，他在25日晚間透過社群平台表達歉意。但他也了解到，先前說明可能仍未充分回應外界疑慮，因此昨晚再進一步釐清前後脈絡。

蘇清泉說，當天談及屏東少子化與偏鄉教育問題時，他在憂心情急之下，使用不適當的言語與舉例。這樣表達確實不妥，過去兩年，他在立法院協助立委陳昭姿推動人工生殖法，接觸過許多家庭面對生育困難處境。這些經驗讓他也理解，不同家庭有不同的生命歷程，而不是以自己的立場去衡量他人。

「這件事情讓我深刻反省，往後會更警惕自己言行，也促使大家更尊重彼此方式來共同討論屏東孩子的未來」，蘇清泉說，政治人物本來就應該接受最高檢驗標準，他就是最好例子。

蘇清泉說，最後再次跟受到影響當事人，以及社會大眾致上歉意，他面對任何事情一定是負責任，勇敢解決，謝謝大家。蘇清泉講完之後鞠躬。