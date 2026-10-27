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桃園市長號次抽籤 張善政2號「好事成雙」黃世杰1號「桃園第一」

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園市長選舉號次抽籤，藍綠人選大方握手打招呼。記者陳俊智／攝影
桃園市長選舉號次抽籤，藍綠人選大方握手打招呼。記者陳俊智／攝影

桃園市選委會今早舉行市長選舉號次抽籤，國民黨桃園市長張善政抽到2號，喊出「好事成雙、繼續挺善良」，民進黨桃園市長候選人黃世杰抽出1號，強調「鍥而不捨，桃園第一」。

2026九合一選舉

張善政在立委呂玉玲、邱若華、涂權吉、牛煦庭和黨籍議員張碩芳、徐其萬、凌濤等人陪同下抽籤，現場另聚集上百名支持者力挺，場內抽籤結果出爐後，場外立即喊出「順利第2任」。

張善政表示，他第一次參選時抽到1號，象徵一馬當先，此次抽到2號，象徵好事成雙，希望大家繼續「挺善良」。

黃世杰在民進黨前主席、前桃園縣長許信良陪同下步入桃園選委會，遇到張善政也大方握手打招呼。他抽出1號，由於其形象玩偶是企鵝，台下喊「鍥而不捨（企鵝）不捨、桃園第一」。

黃世杰表示，許信良黨外時期以大膽創新、勇於改革的精神突破國民黨的威權統治，順利成為桃園第一個民選縣長，希望能夠承襲精神，承擔市政變革。今天也很幸運抽到想要的號次，口號「鍥而不捨、桃園第一 」，希望桃園能夠成為國際大都會。

民進黨桃園市長候選人黃世杰（右3）抽到1號。記者陳俊智／攝影
民進黨桃園市長候選人黃世杰（右3）抽到1號。記者陳俊智／攝影

國民黨桃園市長張善政（右3）抽到2號。記者陳俊智／攝影
國民黨桃園市長張善政（右3）抽到2號。記者陳俊智／攝影

黃世杰 張善政 號次 2026九合一選舉 桃園市選舉

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