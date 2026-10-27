聽新聞
0:00 / 0:00
桃園市長號次抽籤 張善政2號「好事成雙」黃世杰1號「桃園第一」
桃園市選委會今早舉行市長選舉號次抽籤，國民黨桃園市長張善政抽到2號，喊出「好事成雙、繼續挺善良」，民進黨桃園市長候選人黃世杰抽出1號，強調「鍥而不捨，桃園第一」。
張善政在立委呂玉玲、邱若華、涂權吉、牛煦庭和黨籍議員張碩芳、徐其萬、凌濤等人陪同下抽籤，現場另聚集上百名支持者力挺，場內抽籤結果出爐後，場外立即喊出「順利第2任」。
張善政表示，他第一次參選時抽到1號，象徵一馬當先，此次抽到2號，象徵好事成雙，希望大家繼續「挺善良」。
黃世杰在民進黨前主席、前桃園縣長許信良陪同下步入桃園選委會，遇到張善政也大方握手打招呼。他抽出1號，由於其形象玩偶是企鵝，台下喊「鍥而不捨（企鵝）不捨、桃園第一」。
黃世杰表示，許信良黨外時期以大膽創新、勇於改革的精神突破國民黨的威權統治，順利成為桃園第一個民選縣長，希望能夠承襲精神，承擔市政變革。今天也很幸運抽到想要的號次，口號「鍥而不捨、桃園第一 」，希望桃園能夠成為國際大都會。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。