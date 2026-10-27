高雄市長候選人號次出爐 賴瑞隆抽中5號喊「高雄未來，有你有我」

高雄市長候選人今天抽籤競選號次，民進黨候選人賴瑞隆抽中5號，高喊「高雄未來，有你有我（台語）」。賴瑞隆說，5號是最容易讓選民識別位置，最邊邊，最好選擇。

賴瑞隆今天與黨籍市議員候選人一同抽籤，賴先進入文化中心至善廳，見國民黨候選人柯志恩到場，隨即自座位起身，對柯志恩伸手歡迎，兩人雖於競選期間多次交鋒，但抽籤仍展現君子風度，對彼此說謝謝。

賴瑞隆抽籤順序為2號，上台抽中5號，隨即喊出「高雄未來，有你有我（5哩5挖）」，賴瑞隆說，5號是最容易讓選民識別位置，最邊邊，最好選擇。

他說，5號讓他想到高雄第一場演唱會經濟就跟5有關，前市長陳菊的5大建設，帶動高雄進步跟發展，也跟5有關，未來他也推動捷運工程5線齊發，希望所有市民投給他，延續歷任市長成績。

抽籤號次出爐後，賴瑞隆展開車隊掃街，搭乘「隆捲風號」出發，車隊起自文化中心，經和平路、一心路，先到前鎮區代天院參拜，後沿一心路接中山一路、博愛一路，終點於博愛三路、曾子路口競選總部。

賴瑞隆今天與黨籍市議員候選人一同抽籤，賴先進入文化中心至善廳，見國民黨候選人柯志恩到場，隨即自座位起身，對柯志恩伸出手握手歡迎。記者張議晨／攝影