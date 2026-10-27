新北市長候選人號次出爐 蘇巧慧1號「一定慧贏」 李四川3號「挺四川」

新北市長候選人今早進行號次抽籤，民進黨新北市長候選人蘇巧慧抽中1號，競選團隊喊出「2026，1定慧贏」；國民黨新北市長候選人李四川則抽中3號，競選口號為「票投3、挺四川」。兩人今天皆未親自到場抽籤，由競選團隊代表出席，抽籤後也隨即展開後續陸戰布局。

李四川競選團隊由競辦主任江怡臻帶領年輕幕僚代為抽籤。江怡臻表示，李四川今天前往蘆洲出席觀音佛祖遶境，後續還安排蘆洲掃街拜票，因此特別交代競辦夥伴當他的「分身」，代為抽出號次。

李四川最終抽中3號，江怡臻表示，團隊口號為「票投3、挺四川」，並將數字「3」與「川」的意象結合，希望未來新北市建設及市民安居樂業都能「川流不息」。

被問到3號是否為團隊原先期待的號次，江怡臻表示，不論1號、2號或3號，只要是李四川抽到的號碼，「就是最好、最能高票當選的號次」。

談到選戰最後一個月布局，江怡臻表示，競選團隊將同步加強陸戰與空戰，包括市場掃街、地方活動、後援會及跨區造勢，明天也將進行全市路口大拜票。她並指出，新北市6名國民黨籍立委今天上午也在板橋朝陽市場集結，扮演李四川「分身」，協助爭取支持。

蘇巧慧方面則由競辦發言人馬亨亨．夷將代表抽籤，最終抽中1號。她表示，蘇巧慧沒有特別交代要抽哪個號碼，團隊事前則依不同號次設想各種競選口號，抽到1號後，便推出「2026，1定慧贏」。

馬亨亨．夷將表示，團隊並沒有特別鎖定1號，「任何號碼都是好號碼」，抽中1號後也相當開心。被問到是否準備幸運小物，他笑說沒有特別準備，只是在抽籤時稍微攪動一下，希望有不同結果。

蘇巧慧今天下午則將從鶯歌展開大車掃，除向地方鄉親報告抽中1號，也將趁選戰倒數階段進一步爭取市民支持。