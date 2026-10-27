號次出來了！蔣萬安5號有夠讚台北安可 沈伯洋3號台北靠山沈伯洋

年底選戰倒數32天，台北市長選舉今天北市選委會抽籤號次，台北市長蔣萬安、民進黨參選人沈伯洋都邀公民代表抽籤，蔣萬安今天因主持市政會議，由競辦陪同代表20歲公民Yakira代為抽籤；沈伯洋今則是陪同網路抽中的代表Lydia來抽籤。

今天上午9時號次抽籤，蔣萬安抽中5號，高喊「5號有靠讚，台北安可」；沈伯洋3號，則喊出「台北靠山沈伯洋」。

另外台灣麻將最大黨郭璽抽中1號、台灣SoR無法黨蕭文乾4號、無黨籍林志成2號、三勢團結促進聯盟唐新民6號，四人是都親自出席抽籤。

郭璽也在抽籤前，也向電視台表達抗議，質疑電視辯論只有邀請蔣萬安、沈伯洋兩位參選人，對其他參選人不公平。