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南市長候選人號次抽籤出爐 陳亭妃抽中3號謝龍介由人代抽2號

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
謝龍介由人代抽中2號。記者吳淑玲／攝影
謝龍介由人代抽中2號。記者吳淑玲／攝影

台南市長候選人號次抽籤結果出爐，民進黨陳亭妃抽中3號，國民黨謝龍介由市議員候選人童小芸代抽，抽中2號；無黨籍葉人文抽中4號，蕭燐洪由代理人代抽，抽中1號。

2026九合一選舉

陳亭妃表示，這不只是一個號碼，更是接下來衝刺選戰的重要起點，3號象徵上山下海的陳亭妃，懇請所有支持者牢牢記住「3號陳亭妃」，11月28日投票日一起拉票、催票、顧票，讓台南妃起來，攜手寫下台南400年第一女市長新的歷史。

陳亭妃致詞表示，從政28年來，每一場選舉都有人民陪伴她一起走過。雖然外界認為她參選以來似乎沒有敗選紀錄，但她認為，這一切都是因為有人民相挺，因此她期盼未來能繼續獲得市民支持，成為台南第一名的「姐姐市長」，帶領台南走向更好的未來。

陳亭妃說，其他縣市有「媽媽市長」，台南則可以有不一樣的「姐姐市長」，希望透過不同的角色，為孩子帶來不一樣的未來，陪伴孩子一起玩、一起成長。

她也分享，這段時間有許多小朋友主動幫她向爸爸、媽媽及阿公、阿嬤拉票，讓她相當感動。不少家長向她分享，沒想到孩子會主動幫忙拉票，這也讓她感受到肩上的責任。

陳亭妃表示，希望未來能以「姐姐市長」的角色，陪伴台南的孩子成長，為下一代創造更好的未來。

陳亭妃也展現馬不停蹄的拚戰節奏，抽完籤後，今天上午將先前往立法院開會簽到，再趕回台南，下午則將偕同第一選區市議員候選人展開車隊掃街，深入後壁、白河、東山、鹽水、新營、柳營等地區，向鄉親請安問好，爭取市民支持。

陳亭妃指出，選戰進入最後衝刺階段，除了持續深入37個行政區、傾聽市民心聲，也要讓市民更清楚看見她對台南未來的規畫。

今天同步公布「姐姐市長AI政見影片」，並正式啟動政見網站，透過更多元的方式呈現政策理念，讓市民了解她對城市建設、兒童照顧、青年發展、長輩福利及未來治理的具體想法。

陳亭妃表示，政見不只是選舉期間的承諾，更是對市民未來生活的責任。她希望透過AI影片更直觀的創新呈現，讓政策更容易理解、讓市民更方便掌握，也讓每一項政見都能接受市民檢視。她強調，自己不只要提出願景，更要以長期累積的地方經驗與行動力，讓政策真正落實在市民的日常生活中。

以兒童遊戲空間政策為例，陳亭妃已正式簽署「特公盟兒童遊戲空間政策承諾書」，承諾推動青少年戶外遊憩空間、打造「10分鐘遊戲圈」及「涼感公園」，讓台南不只是一座持續進步的城市，更是一座讓孩子能自在探索、安心遊戲，讓家庭願意生活、安心成家的宜居城市。

陳亭妃強調，距離投票日只剩最後一個月，自己會持續用行動走遍台南、用政策回應期待，也希望所有支持者一起動起來，將理念化為選票、將支持化為力量。

葉人文抽到4號。記者吳淑玲／攝影
葉人文抽到4號。記者吳淑玲／攝影

民進黨台南市長候選人陳亭妃抽中3號。記者吳淑玲／攝影
民進黨台南市長候選人陳亭妃抽中3號。記者吳淑玲／攝影

蕭燐洪由選委會代抽1號。記者吳淑玲／攝影
蕭燐洪由選委會代抽1號。記者吳淑玲／攝影

民進黨台南市長候選人陳亭妃抽中3號。記者吳淑玲／攝影
民進黨台南市長候選人陳亭妃抽中3號。記者吳淑玲／攝影

民進黨台南市長候選人陳亭妃抽中3號。記者吳淑玲／攝影
民進黨台南市長候選人陳亭妃抽中3號。記者吳淑玲／攝影

謝龍介 號次 陳亭妃 2026九合一選舉 台南市選舉

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