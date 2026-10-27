不為選舉改變人設 蔣萬安吹反攻號角

台北市長蔣萬安昨成立競選總部，不僅「三子」合體，北台五縣市長參選人到場，更與民眾黨顯現藍白合團結氣勢。他感性對選民說，面對對手大陣仗造勢與民調干擾，理解大家會感到焦慮，「不好意思讓大家擔心了」，他也情緒激昂宣示，「我有你們，蔣萬安正式吹起反攻號角」。

活動開始前，會場敦化國中就已被支持者擠滿，支持者自發性身穿白色上衣，現場出現「白衫軍」人海。開場不到半小時，主辦單位就宣布已破一萬五千人，伴隨國旗旗海飄揚，台下不時爆出「凍蒜」聲，接近散場時更宣布超過五萬人。立法院長韓國瑜、台中市長盧秀燕、新北市長侯友宜三子合體，齊喊「要讓蔣萬安在台北繼續安可。」

蔣萬安約下午二時卅分抵達，由桃園市長張善政、新竹市長高虹安和新北市長參選人李四川、宜蘭縣長參選人吳宗憲陪同進場，上台後五人一起揮棒。大進場時，支持者爭相握手，蔣萬安透露進場廿分鐘「手都被抓傷」。

不信出征文化讓台北好

蔣萬安致詞說，當市長這一千四百多天，他堅持的台北精神就是不畏挑戰，「有時候我可能有點太老實、古意，可能太無聊」，但他不愛詭辯，不擅長改變，更不可能為選舉改變人設，「蔣萬安就是蔣萬安，四年前民眾選擇的蔣萬安，也是今天你們眼前，站在台上的蔣萬安。」

蔣萬安也說，三年多來外界批評他都虛心接受，但為人民服務是他從政初心，永遠沒改變；當他說「不好意思讓大家擔心了」，台下支持者以熱烈掌聲回應。

他說，「這場選戰，我有七個相信、三個不相信。」不相信變來變去的人設會被信任；不相信到處出征的文化會讓台北更好；不相信抹黑造謠會蒙蔽人民眼睛。但他相信善良、誠信、正直，堅定的力量，也相信腳踏實地的道路是正確的，更相信認真付出會被人民看到，更重要的是，「我毫無保留相信你們，相信眼前的每一位，相信台北市民會做出最有智慧的選擇。」

喊話「不要怕，站出來」

「不要怕，站出來！」蔣萬安慷慨激昂說，他知道民進黨政府的國家機器、選舉機器如何龐大，知道媒體宣傳資源如何不對等，也知道司法追殺如何狂妄凶險。但大罷免失敗後，民進黨完全沒有反省，沒有謙卑面對民眾，賴清德總統、行政院長卓榮泰只想選舉、不顧民生。

蔣萬安也說，他當市長看的不只是選舉，還要看到北市未來廿、卅年。「這座城市有偉大市民支撐，蔣萬安不是一個人，我有你們，蔣萬安競總成立正式吹起反攻的號角。」蔣萬安振臂高呼，他有決心，也會拚盡全力打贏這場關鍵選戰。

競選活動剛結束，蔣萬安收到味全龍封王喜訊，由於北市日前連放兩天颱風假，蔣萬安戲稱，「我有讓你們投手多休幾天。」