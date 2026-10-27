快訊

金鐘61／楊貴媚還沒下台就被叫回領獎！「與惡2」勇奪最佳戲劇節目獎

金鐘61／莊凱勛奪視帝直呼不真實！女兒送幸運小物陪爸爸獎金去向曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

涉農路案開羈押庭 吳俊立住院遭拘提

聯合報／ 記者郭政芬徐白櫻／連線報導
台東地院原定26日上午重開羈押庭，吳俊立（左）未出庭，檢調下午在高雄一家醫院將吳俊立拘提到案。中央社
台東地院原定26日上午重開羈押庭，吳俊立（左）未出庭，檢調下午在高雄一家醫院將吳俊立拘提到案。中央社

台東檢調偵辦東映渡假村聯外農路圖利案，法院裁定前縣長吳俊立五百萬元交保後，檢方抗告成功，原預計昨天上午開羈押庭，因吳住院請假，檢方昨赴高雄醫院拘提，晚間八時左右帶回台東地檢署。吳俊立隨後聲請提審，昨晚解送法院召開提審庭。

2026九合一選舉

吳俊立戴著口罩，以衣服遮掩手銬，神情疲憊。面對媒體詢問，吳說，已請假住院兩天，原訂明天進行心臟手術，他有答應回來開庭，不知為何還被拘提，司法被玩成這樣，完全沒人權，最後更撂下重話「最好讓我死在裡面」。

此外，美麗島電子報董事長吳子嘉住家及辦公室日前遭新竹地檢署搜索、手機被扣押，昨晚在竹北舉辦的「董事長開講」活動中，吳怒批這是「綠色恐怖」，質疑是否符合比例原則；台中市長盧秀燕更直指兩人都是民進黨的「眼中釘」，人民的重要力量就是選票，不要讓執政黨「恣意妄為」。國民黨新竹縣長參選人徐欣瑩也到場聲援，談及選舉與民眾對正義的期待時，一度哽咽。

吳子嘉表示，美麗島電子報當時正調查民進黨新竹縣長參選人鄭朝方的家族土地交易及資金爭議，並於九月初向台北地檢署具名告發。他表示，自己住家與辦公室地址公開，也常公開發言，檢方若有偵辦需要，大可傳喚到案，卻採取搜索及扣押手機等手段；他在警詢後也未遭交保或聲押，因而質疑強制處分必要性與比例原則。

針對協助派報的彭姓業者遭羈押禁見，以及外界傳出案件涉及境外勢力等說法，吳子嘉說，自己才是委託人，不應因派報人員國籍，就對案件作出不實推論。他認為，檢調作為不只影響媒體正常運作，也可能衝擊新聞自由及民眾知情權。他並表示，將把本案提交國際新聞自由組織及媒體，尋求公正評價。

盧秀燕質疑，究竟是吳子嘉不見容於執政黨，還是因為邀請她出席？並笑稱兩人都是民進黨的「眼中釘」。她還批評，民進黨近年打壓不同意見，從去年大罷免到今年選舉，透過抹黑、網路出征及司法等方式對付異議者，恐傷害民主與新聞自由。她強調，人民手中僅有選票，應珍惜民主自由，不能讓執政者恣意妄為。

2026九合一選舉

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

遭搜索後再發聲 吳子嘉痛批司法將訴諸國際 今晚竹北直球對決

場面大爆滿！民眾到場聲援吳子嘉 今晚聯手盧秀燕竹北直球對決

印發文宣再批蘇曠世智能案 黃國昌：我負責，檢調有意見衝著我來

竹縣組織戰 鄭麗文站台批鄭氏王朝特權

相關新聞

不為選舉改變人設 蔣萬安吹反攻號角

台北市長蔣萬安昨成立競選總部，不僅「三子」合體，北台五縣市長參選人到場，更與民眾黨顯現藍白合團結氣勢。他感性對選民說，面對對手大陣仗造勢與民調干擾，理解大家會感到焦慮，「不好意思讓大家擔心了」，他也情緒激昂宣示，「我有你們，蔣萬安正式吹起反攻號角」。

涉農路案開羈押庭 吳俊立住院遭拘提

台東檢調偵辦東映渡假村聯外農路圖利案，法院裁定前縣長吳俊立五百萬元交保後，檢方抗告成功，原預計昨天上午開羈押庭，因吳住院請假，檢方昨赴高雄醫院拘提，晚間八時左右帶回台東地檢署。吳俊立隨後聲請提審，昨晚解送法院召開提審庭。

打造AI廊帶 李四川、蘇巧慧交鋒

距投票剩卅二天，ＡＩ產業是雙北共同面對的發展課題，跨縣市串聯牽涉交通、土地與行政協調。民進黨新北市長參選人蘇巧慧提出串聯北士科、內科及南港軟體園區，打造ＡＩ科技產業廊帶，國民黨李四川說，好政策不分藍綠，「歡迎對手跟進政見」。

曠世智能案 黃國昌：蘇家把國庫當盤子

民眾黨主席黃國昌近來猛攻民進黨市長參選人蘇巧慧家族事業涉及政府補助、國發基金投資等爭議，眼見相關單位持續漠視，決定將「曠世智能」弊案印成傳單，突破媒體封鎖，派發到每一位新北市民手中。黃國昌昨說，印刷廠顧及司法風險不敢承印，他強調文宣由他具名負責，「司法檢調有意見直接衝著我來」。

喪失參選資格 張芳麗批雙標

曾任基隆市議長、尋求議員九連霸的張芳麗，因議長選舉曾收賄判刑確定，喪失參選資格。她舉新北市選委會認定曾犯貪汙案里長具參選資格為例，要求中選會說明兩案差別，主張自己仍有參選資格，希望今天能參與號次抽籤。

桃園選戰 張善政談八德建設 黃世杰拋龜山路網

距年底選戰僅一個月，國民黨桃園市長張善政、民進黨市長參選人黃世杰昨都趁假日出席自家議員參選人競選總部成立活動，針對市政議題「隔空」互有攻防；今是號次抽籤日，張善政、黃世杰都將現身桃園選委會抽號次，也宣告正式進入短兵相接的選戰階段。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。