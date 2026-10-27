基隆「洋流童行」 謝國樑救災優先

基隆市長謝國樑昨缺席台北市長蔣萬安競總成立活動，坐鎮基隆持續勘災，全天無競選活動。民進黨台北市、基隆市長參選人沈伯洋和童子瑋昨聯袂「洋流童行」造勢，童以「基隆大潮」形容人潮滿滿盛況；沈說，身為挑戰者希望逆轉勝、規畫城市藍圖，走向偉大的航道。

薔琵颱風侵襲，造成基隆嚴重災情。謝國樑要求市府加速復原作業，讓市民今天上班時就回歸正軌。媒體詢問民進黨來基隆造勢，謝指著災害現場說，「我們還是要以這個（救災）為優先」。

謝國樑強調他與蔣萬安的「國安連線」，但視救災復原為優先要務，所以未出席蔣萬安昨天的競總成立大會。謝陣營表示，謝國樑事前已告知蔣萬安基隆目前災情狀況，雙方未來會協調合適時間，在台北另行合體。

沈伯洋帶著「洋流號」跨縣市造勢，前天先民進黨新竹市長參選人莊競程合體放風箏，昨天穿「船長」服到基隆，也吸引許多支持者。童子瑋說，「新竹起風，基隆大潮。」