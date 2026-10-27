新聞眼／在野團結 從首都宣告決戰信號

二○二六首都之役，台北市長蔣萬安陷入「洋流」苦戰，連帶影響全台選情，昨他成立競總藍白齊聚，一吐支持者在綠營側翼打壓下的苦悶，吹響反攻號角，回應選民焦慮。

這場市長保衛戰不僅要守住台北，更是在野團結從北市宣告決戰信號。近期洋流讓藍營支持者鬱悶情緒找不到出口，集體陷入沉默，蔣的號角要在最後一個月撬開這股「沉默螺旋」氣氛，絕地反攻。

去年大罷免，許多人早已厭惡仇恨政治，今年同一批人把「洋流」精心換裝成「暖流」。大家記憶猶新，民進黨台北市長參選人沈伯洋去年力倡大罷免，妖魔化在野黨立委，再激化社會仇恨獵巫，結果被民意浪潮否決；一年多後，沈伯洋新人設「改頭換面」，刻意迴避藍綠對決，由青鳥側翼負責攻擊，他則佯裝成台北暖男，對蔣萬安和選民做認知作戰。

蔣萬安競總昨天成立，就有支持者戴上大野狼面具，拿出「假溫暖、羊皮狼」字牌。當蔣高呼要吹起反攻號角，支持者紅了眼眶，連蔡康永都坦言「非常感動」。

相較於威權時代國民黨，民進黨如今黨國一體的威力有過之無不及，不僅坐擁司法國家機器，也投入行政資源。誠如立法院長韓國瑜和台中市長盧秀燕所說，蔣萬安面對的是資源不對稱選戰，府院黨打一人。

二○一九年民進黨總統初選期間，挑戰者賴清德在鏡頭前曾公開喊話：「請蔡總統要求她的網軍，停止對我的攻擊。」民進黨黨內互打意外證實「總統級網軍」的存在與殘酷，蔣萬安如今遭遇，賴總統是否感同身受？問題是誰縱容國家機器變選舉機器，導致首都選戰變成「天使與魔鬼」的戰爭？

選戰倒數時刻，藍白要攜手迎戰國家機器的「人格毀滅戰」，除全面反擊，更要重新擦亮「萬安品牌」。如果當權者以為靠電擊棒與無敵網軍就能穩坐江山，繼續「說黑為白、指鹿為馬」，被重擊的將不只是蔣萬安，而是台灣人民苦心呵護的民主政治。