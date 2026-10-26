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柯志恩廟口音樂會最終場 林國慶帶頭喊「前鎮贏、高雄就贏」

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
柯志恩「廟口音樂會」最終場今晚在前鎮區憲德宮舉辦，吸引滿滿人潮。記者徐白櫻／攝影
柯志恩「廟口音樂會」最終場今晚在前鎮區憲德宮舉辦，吸引滿滿人潮。記者徐白櫻／攝影

國民黨高雄市長參選人柯志恩「廟口音樂會」今晚進入最後一場，邀請前立委林國慶到前鎮區憲德宮廣場助講。他表示，前鎮、小港是深綠選區，前鎮贏、高雄就贏，現場的每一個人都責任重大。柯志恩也在台上預告，選前之夜將辦在前鎮區。

2026九合一選舉

柯志恩「廟口那卡西」音樂會今年4月在原鄉完成3場，7月18日從大樹保安宮啟動35場巡迴，歷經3個月時間在各區舉辦，今天進入最後一場。

最終場廟口音樂會約在晚間8時開始，除擔任助講嘉賓的前立委林國慶之外，高雄市議員參選人蔡武宏、陳麗娜及湯茹婷也上台爭取選民支持，希望國民黨三席全上。現任議員曾麗燕不尋求連任，但她也懇託選民支持湯茹婷，讓湯順利接棒服務她的選民。

林國慶說，高雄是他的第二故鄉，他過去也曾捐助甲仙小林村災民裁判費，可謂「人在嘉義心在高雄」，他今晚近看柯志恩，感覺她愈來愈美，代表心情放輕鬆、很開朗，一看就是有當選的樣子，大家一定要多向親朋好友拉票，讓柯志恩順利當選。

柯志恩在現場預告，11月27日選前之夜將在前鎮夢時代附近舉辦，前鎮有205兵工廠，是高雄可以超越台北信義區的地方，對手一下說要給輝達、一下說要蓋大巨蛋，也不知道到底要幹嘛，那乾脆讓她來好好規畫，「前鎮若贏、高雄贏」，205兵工廠就有發展機會。

柯志恩「廟口音樂會」最終場今晚在前鎮區憲德宮舉辦，吸引滿滿人潮。記者徐白櫻／攝影
柯志恩「廟口音樂會」最終場今晚在前鎮區憲德宮舉辦，吸引滿滿人潮。記者徐白櫻／攝影

柯志恩「廟口音樂會」最終場今晚在前鎮區憲德宮舉辦，吸引滿滿人潮。記者徐白櫻／攝影
柯志恩「廟口音樂會」最終場今晚在前鎮區憲德宮舉辦，吸引滿滿人潮。記者徐白櫻／攝影

林國慶 柯志恩 高雄 2026九合一選舉

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