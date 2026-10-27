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蔡康永讚蔣萬安「致詞有感情、很有力量」

聯合報／ 記者洪子凱林麗玉邱書昱張鈺琪／連線報導
台北市長蔣萬安（右）競總成立大會，知名主持人蔡康永（左）依約現身，全程坐在台下，結束後蔣主動上前握手致意。記者許正宏／攝影
台北市長蔣萬安（右）競總成立大會，知名主持人蔡康永（左）依約現身，全程坐在台下，結束後蔣主動上前握手致意。記者許正宏／攝影

知名主持人蔡康永昨出席台北市長蔣萬安競總成立大會，有別於參與民進黨市長參選人沈伯洋競總成立時低調快閃，他昨天全程坐在舞台前排下的「搖滾區」直到活動結束，受訪時大讚蔣致詞有感情、活動很成功，「演講稿很有力量」。

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蔡康永也說明，微博發文是因突發狀況暫時無法和大陸粉絲頻繁見面，才和對岸粉絲說說話，「道別和道歉」。

蔡康永昨天原穿著黑色西裝抵達會場，到場落座後脫下黑外套，展現符合蔣萬安活動服裝主題的白襯衫，在台下偶爾和北市文化局長蔡詩萍交頭接耳，聆聽台上蔣萬安和來賓發言會適時鼓掌回應，蔣萬安昨下台後也特別和蔡康永握手致意。

媒體詢問感想，蔡康永說，他在沈伯洋那邊只待十分鐘，聽一位來賓說話；昨天待比較久，覺得蔣萬安講話非常有感情，全場都被帶動熱情跟希望，他很欣賞，很成功的活動，他跟蔡詩萍說「今天的演講稿很有力量」。

對於前晚在微博發文「我沒有支持過台獨」，蔡康永表示，因突發狀況暫時無法完成工作，不能（中國粉絲）頻繁見面，要「道別和道歉」。被問是否中國干預才發文？他說，就是單純對那些曾經喜歡他的粉絲說話。

蔣萬安昨天說，歡迎蔡康永參加競總成立活動，「其實不論支不支持，我都尊重他的言論還有政治立場。」他也提到，反對任何人因為其他人的言論或政治立場不同，動輒出征、抵制或杯葛，絕不允許也不接受反民主的威脅。他也說，這是壓迫、違反民主的威脅，不是民主。

沈伯洋說，蔡康永發文時間應該是「被決定的」，台灣人在台灣要去參與什麼樣的活動，不應該被中國干預，令人痛心。

大陸環球時報前總編輯胡錫進昨發文稱，蔡康永沒有就自己行為道歉，如果想用這篇文扭轉輿論態度，「那麼差遠了」。但胡錫進隨後刪除這篇貼文。

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