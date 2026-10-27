三子挺蔣萬安 韓：相信台灣社會邪不勝正

台北市長蔣萬安昨天成立競選總部，藍營「三子」等大咖齊聚助陣，台中市長盧秀燕感嘆民進黨把蔣鎖在首都「全黨打一人」，艱困選舉前所未有。立法院長韓國瑜也說，百分之九十五媒體被壟斷，網路集中火力攻擊，「打在任何人身上，都會讓天使變魔鬼」，但他相信「邪不勝正」，市民會支持正派的蔣萬安。

「燕子」盧秀燕說，天氣不穩，她還很擔心人潮，結果看見所有人都來為蔣萬安打氣，「我感動到快說不出話來」。民進黨為了把蔣萬安鎖在首都避免外溢，傾全黨之力包含總統、行政院打一人，呼籲民眾把擔憂、焦慮化為行動力，幫忙拉票、催票。

對於民進黨嘲諷蔣萬安只有「輝達、鮮奶、大巨蛋」，盧秀燕說，過去四年台北作為首善之都，蔣萬安更把台北做成龍頭，除了輝達進駐台北打造ＡＩ台北，台北大巨蛋也在蔣萬安任內成功落成，凝聚所有棒球迷、台北人、台灣人心。

盧秀燕也說，當時民進黨預算編了四十億要讓孩子有免費牛奶，但發了兩次引起家長、教職員怨氣連連，就發不下去；當時蔣萬安找了幾個縣市首長一同討論，改由地方政府自己發，並在短期內成功上路，證明蔣比行政院更有能力，「要讓蔣萬安在台北繼續安可。」

蔣萬安也說，行政院長卓榮泰稱他就是「輝達、巨蛋、喝鮮奶」，生生喝鮮奶就是「中央不做、台北來做」，他找一家家超商面對面談，才讓生生喝鮮乳上路；還有輝達落腳北士科絕非憑空掉下來，市府克服困難才讓輝達落腳。

「禿子」韓國瑜說，全國幾乎所有網路、媒體集中火力圍攻蔣萬安、只捧一個人，「這不叫民主，這叫政治謀殺」。賴清德總統曾被網軍打得滿地找牙，更應發揮良心，「民主不能病態發展，跟緬甸詐騙園區用電擊棒一樣，把反對黨候選人電得哇哇叫，這不是民主。」台北市民要用選票智慧判斷「誰是天使、誰是魔鬼」，做蔣萬安後盾，證明台灣社會永遠邪不勝正。

「漢子」新北市長侯友宜說，大家需要的是一位「好好做代誌」的蔣萬安，對手只會「講甲喙角專泡（台語：口沫橫飛）」，希望雙北選民「一票蔣萬安、一票李四川」，雙北跨縣市持續合作。新北市長參選人李四川打包票說，蔣萬安是他看過最重視專業、也最敢承擔的年輕首長。

民眾黨主席黃國昌也呼籲支持者勇敢站出來對抗惡霸政府，「我們沒有忘記，賴清德怎麼帶著曹興誠、柯建銘、沈伯洋，為了政黨，不惜撕裂社會、創造社會衝突。」新竹市長高虹安說，四年前最逆風的選戰就在新竹，今年無情攻擊來到台北，「再逆風仍要堅持下去，我們一起當蔣萬安後盾」。

國民黨主席鄭麗文以市民身分說，國家機器全面動員、排山倒海的人造「洋流」興起，民眾要選擇的不是人設、包裝，而是用四年的成績、付出的人。