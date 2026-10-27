競選影片 柯志恩 推山海港科城願景

高雄市長選舉將進入最後一個月衝刺期，國民黨參選人柯志恩昨推出競選ＣＦ，以「山、海、港、科、城」五大意象端出城市願景，廟口音樂會最終場更直搗對手賴瑞隆「本命區」前鎮；賴瑞隆除到茂林區輔選，更騰時間備戰本月卅日政見辯論會，讓市民看見發展高雄的決心。

高雄市九合一選舉抽籤作業因颱風攪局延至今天在市立文化中心舉行，號次確認後，柯志恩、賴瑞隆各自發動車隊掃街，柯陣營九時卅分自文化中心側門出發，將依序行經一心、二聖、三多至九如路等重要幹道，最終返回設於國民黨高雄市黨部的的競總。

賴瑞隆陣營抽籤後，則與民進黨「高雄隊」團結集氣，接著展開車掃，行經和平、中山、博愛路，最後抵達曾子路競總，行間到籬子內代天宮參拜。

藍綠陣營為把握最後爭取選票階段，柯志恩昨推出新一波競選影片，強調以「山、海、港、科、城」五大城市意象發展，透過智慧慢行接駁網絡串聯東九區、以藝術策展帶動漁業轉型、建立海空無人載具科技產業廊帶等政見，希望改善縣市發展不均的現況。

其中「海」、「港」篇章，柯志恩提出「海」要借鏡日本瀨戶內海經驗，打造世界級藍色品牌；「港」則善用空、海港優勢，吸引國際企業、資金與人才進駐。

柯志恩積極與在地博感情的廟口那卡西最終場，昨晚再次直搗前鎮區，向對手賴瑞隆的本命區「叩關」。柯志恩更預告，選前之夜還要選在前鎮區高雄夢時代舉行。

賴瑞隆表示，對市民而言，最重要的是二十年來誰和高雄站在一起，全力為高雄爭取資源、推動建設。作為市長候選人無論在中央或地方，都應以市民福祉為優先，他對高雄的承諾將落實為支持建設、爭取預算的具體行動，讓市民看見發展高雄的決心。

民進黨高雄市長參選人賴瑞隆（左一）昨與議長康裕成（右二）出席山地原住民參選人金禾雅（左四）競總成立大會。圖／賴瑞隆團隊提供

賴瑞隆據知，主要積極為卅日的辯論會預做準備，不過下午仍抽空現身原鄉，出席山地原住民參選人金禾雅競總成立大會，搶攻原民區藍營鐵票。