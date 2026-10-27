縣市聯動 藍綠爭彰化員林雙城

彰化縣長選戰牽動彰化、員林兩市長選情，民進黨打出「一票縣長、一票市長」，縣長參選人陳素月領軍，拉抬兩名市長參選人黃柏瑜、張政岳；國民黨則由縣長參選人魏平政聯手彰化市長參選人陳文賓、員林市長參選人凃俊任，同台造勢凝聚藍營支持。藍綠「母雞帶小雞」對決升溫，兩市選情也成為縣長選戰的關鍵指標。

民進黨彰化市長人選今年元月拍板，由三十一歲縣議員黃柏瑜出征；員林市長人選歷經多次協調，七月徵召大明里長張政岳參選。黃柏瑜擔任一屆縣議員，地方服務近四年；張政岳擔任兩屆里長，累積近八年基層經驗。相較之下，國民黨彰化市長參選人陳文賓連任五屆市民代表，並任市民代表會主席；員林市長參選人凃俊任則曾任一屆市民代表、兩屆縣議員。從公職資歷與選舉經驗來看，藍營兩名參選人占優勢。

民進黨彰化縣長參選人陳素月（左2）昨早現身在彰化市農會舉辦的農特產成果展，為在地青農與產銷班加油打氣，還自掏腰包採購農特產品。圖／陳素月競總提供 劉明岩

面對資歷較深的對手，民進黨兩名市長參選人將選戰重心放在年輕形象、基層服務及縣市合作。黃柏瑜以「少年市長」訴求爭取年輕選票，張政岳則主打八年基層服務政績，盼爭取地方認同。兩人雖被地方政壇視為政治資歷「跳級」，但有陳素月加持，分別在彰化市提出「縣市同心，彰化加速」，在員林市主打「縣市一條心，員林岳進步」，試圖將縣長選舉的聲勢轉化為市長選票。

地方分析，民進黨喊出「一票縣長、一票市長」，意在透過縣長參選人的知名度與組織動員，帶動兩市市長參選人，尤其綠營支持者若展現較高的政黨認同與投票一致性，黃柏瑜、張政岳的得票可能超出預期，衝擊外界原先看好兩地藍營的選情。陳素月能否發揮「超級母雞」效應，成為兩市選戰的重要變數。

國民黨方面，陳文賓、凃俊任也積極與魏平政聯手，力拚縣市選舉相互拉抬。魏平政在彰化、員林兩市的知名度或不及兩名市長參選人，但獲得國民黨中央強力輔選，黨主席鄭麗文親任競選總部主委，並多次赴彰化助講。

魏平政藉由中央支持與造勢活動凝聚藍營士氣，也讓同台的陳文賓、凃俊任增加曝光，形成「小雞帶母雞」的選戰策略。

不只兩名市長參選人積極與魏平政合體，副議長許原龍也向魏平政釋出善意。許原龍有意競爭下屆縣議長，競選總部成立及平日選舉活動都邀請魏平政同台，凸顯縣長選舉與地方政治布局相互牽動。