桃園選戰 張善政談八德建設 黃世杰拋龜山路網

距年底選戰僅一個月，國民黨桃園市長張善政、民進黨市長參選人黃世杰昨都趁假日出席自家議員參選人競選總部成立活動，針對市政議題「隔空」互有攻防；今是號次抽籤日，張善政、黃世杰都將現身桃園選委會抽號次，也宣告正式進入短兵相接的選戰階段。

張善政昨早出席國民黨八德區市議員參選人劉茂羣競總成立大會，進場時受到支持者熱烈歡迎。他致詞時也端出政績，提及八德未來發展可期，市立醫院總院將落腳八德，採國內少見的「醫養合一」模式，結合醫療與長照服務，未來醫院也將與捷運車站以地下道連通，讓鄉親免日曬雨淋。

「八德發展好得不得了。」張善政也提到，捷運綠線北段力拚年底通車，南段往八德持續施工，綠線延伸中壢段已開工，市立醫院就位於延伸線第一站。此外，Ｇ０４站往東將銜接三鶯線延伸八德段，八德延伸大溪段目前正由交通部審查，未來八德將有四條捷運路線，成為重要交通節點。

黃世杰先到龜山顯安巖祖師廟，會同民進黨秘書長徐國勇共同為賴清德總統致贈的「顯靈安赫」揭匾，他提及龜山Ａ７重劃區近年人口快速成長，交通、公共設施與生活機能都必須跟上，主張強化捷運站周邊接駁及公共運輸路網、改善人行環境，並加速補足學校、托育與公共服務設施。

黃接著轉往龍潭、平鎮分別出席與議員參選人張贊聞、議員王珮毓、劉仁照的聯合競總成立活動。致詞時再度提及台積電進駐龍科三期延宕，主張應提前規畫南桃園產業發展與整體布局，或加速捷運橘線推動、完善公車路網等大眾運輸系統的串連，創造更多就業機會，讓好人才留在桃園。

桃園市選委會今舉行候選人號次抽籤，黃世杰將在民進黨前主席許信良陪同下到場抽籤，張善政預計在黨籍議員與競辦發言人助陣下抽出號次。