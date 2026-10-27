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台中藍綠較勁 江啟臣妻市場拜票 何欣純搶青年票

聯合報／ 記者黃寅／台中報導
國民黨台中市長參選人江啟臣的妻子劉姿伶（左二）與立委黃健豪妻子葉季青（右二）、北屯區議員參選人許育璿的妻子蘇妍妮（右），三人到北屯區市場拜票。圖／許育璿提供
國民黨台中市長參選人江啟臣的妻子劉姿伶（左二）與立委黃健豪妻子葉季青（右二）、北屯區議員參選人許育璿的妻子蘇妍妮（右），三人到北屯區市場拜票。圖／許育璿提供

選戰關鍵一個月，民進黨參選人何欣純打「青年牌」並批評台中軟體園區發展不如預期，主張加碼招商、人才培育及青年創業資源，搶攻青年選票；國民黨參選人江啟臣由妻子劉姿伶偕立委、議員妻子走訪傳統市場，打「民生牌」關心颱風災後民生，訴求家庭與基層服務，藍綠展現不同的選戰策略。

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何欣純昨天在台中軟體園區旁的拾本書堂舉辦「新台中進行式—青年定義未來」座談會，吸引百餘名青年出席。與會者談及創業艱辛，也有人分享育兒過程中缺乏支援的「孤單育兒」處境。何欣純表示，台中軟體園區規畫三大區塊，目前招商約完成一半，仍有很大努力空間，市府應扮演引領平台，整合產官學資源，從招商引資、人才培育到周邊環境改善，協助園區發揮原本推動數位轉型的功能。

民進黨台中市長參選人何欣純（中）昨在台中軟體園旁的「拾本書堂」舉辦「新台中進行式-青年定義未來」座談會，與青年暢談。記者黃寅／攝影
民進黨台中市長參選人何欣純（中）昨在台中軟體園旁的「拾本書堂」舉辦「新台中進行式-青年定義未來」座談會，與青年暢談。記者黃寅／攝影

何欣純指出，若當選市長，將成立青年局作為青年的後盾，協助創業者取得第一筆資金，提供利息補貼，並研議由市府擔任保證人；青年租屋也將有津貼補助，降低創業與生活的起步門檻。

市府經發局回應，園區主要區塊委外由大買家開發並涉及私有規畫，未來須由經濟部、市府與大買家三方共同研商定位與方向，方能有效投入資源改善現況。

江啟臣陣營則由妻子團走入傳統市場，訴求民生關懷。颱風過後市場恢復營業首日，劉姿伶在立委黃健豪妻子葉季青陪同下，與市議員參選人許育璿妻子蘇妍妮走訪北屯區水湳市場、金谷市場，向攤商了解災後營業情形，也向採買民眾問候、拜票，將持續走訪各地，蒐集民眾意見。

劉姿伶表示，江啟臣昨天忙於出席市議員參選人競選總部成立活動及地方座談，她認為颱風過後應主動了解民眾需求，與葉季青、蘇妍妮聯繫後，三人想法一致，因此選擇人口較多的北屯區，了解災後環境清理及生活所需。

風災剛過，傳統市場恢復營業，現場展現濃厚在地人情味與韌性。許多菜籃族與攤商一邊挑選蔬果，一邊與劉姿伶等人熱絡交流颱風過後的果菜價格。有攤商表示，風災過後台中果菜市場價格波動有限，葉菜類多微幅平穩（如Ａ菜五十元、青江菜與空心菜約三十五元）；但部分番茄因到貨少價揚（每斤破百元），花菜與瓜果類約六十至七十元，整體供需與價格表現平穩。

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