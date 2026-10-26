老牌議員不能參選9連霸鳴不平 選委會：行政處分不因訴願、訴訟停止

曾任基隆市議長，爭取議員九連霸的張芳麗，因32年前在議長選舉中收賄判刑確定，喪失參選資格。她今天向中選會喊話，要求重新審查，讓她明天可參加號次抽籤。基隆市選委會表示，參選人提起訴願或其他訴訟途徑，依法不停止行政處分執行。

中選會10月16日公告2026各項地方選舉參選人名單，指張芳麗犯刑法第143條，在基隆市議長選舉收賄，經法院刑刑7月，褫奪公權2年，緩刑4年確定，依公職人員選舉罷免法第26條第3款規定，不得登記為候選人。

張芳麗今天表示，公平不是口號，依法行政不能有雙重標準。新北市金山區1名里長參選人，曾犯貪汙治罪條例案件，被認定不符合參選資格。22日提出訴願後，新北市選委會重新檢視判決，認無違反公職人員選舉罷免法相關規定，准予登記，促請主管機關說明兩案判決內容及法律適用，有哪些相同跟不同之處。

張芳麗說，她已在10月20日遞送暫時狀態假處分書，由台北高等行政法院簽收。中選會及相關主管機關應讓每一位人民，都能獲得一致且合理的法律對待。她爭取的不是特權，而是公平。她要求的不是例外，而是清楚的法律依據。法律不能因人而異，審查標準必須禁得起檢驗。

張芳麗要求主管機關給她一個交代，也給社會大眾一個清楚的說明。希望中選會能夠在明天早上上班後，告知基隆市選委會她符合參選資格，讓她能夠去參加號次抽籤。如果中選會沒有這樣做，讓她喪失了參選資格，相關訴訟就會一直走下去。

基隆市選委會指出，10月18日發函通知張芳麗，因她有被判刑事實，依公職人員選舉罷免法不符合登記參選資格。

張芳麗10月20日向台北高等行政法院聲請假處分，同日向中會提起訴願。基隆市選委會說，尊重張透過行政救濟程序確保權益，但提起訴願或其他訴訟途徑，依法不停止行政處分執行。選委會日後將依行政院訴願審議委員會的訴願決定書，或台北高等行政法院裁定書辦理後續作業。

爭取基隆市議員九連霸的張芳麗（前右三），今年出面捍衛參選資格，爭取明天參加號次抽籤。記者邱瑞杰／攝影