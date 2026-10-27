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喪失參選資格 張芳麗批雙標

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆報導

曾任基隆市議長、尋求議員九連霸的張芳麗，因議長選舉曾收賄判刑確定，喪失參選資格。她舉新北市選委會認定曾犯貪汙案里長具參選資格為例，要求中選會說明兩案差別，主張自己仍有參選資格，希望今天能參與號次抽籤。

2026九合一選舉

中選會十月十六日公告二○二六各項地方選舉參選人名單，指張芳麗犯刑法第一四三條，在基隆市議長選舉收賄，經法院刑刑七月，褫奪公權二年，緩刑四年確定，依公職人員選舉罷免法第二十六條第三款規定，不得登記為候選人。基隆市選委會昨說，尊重參選人行政救濟權益，但提起訴願或其他途徑，依法不停止行政處分的執行，日後將依「訴願決定書」或台北高等行政法院裁定書辦理。

基隆市議員參選人今天將抽籤決定號次，張芳麗昨出面，指公平不是口號，依法行政不能有雙重標準，她要捍衛參選資格，也為人民應有的公平權益提出嚴正質疑。

張指出，新北金山區一名里長參選人曾犯貪汙治罪條例案件，被認定不符合參選資格，廿二日提出訴願後，新北市選委會重新檢視判決，認無違反公職人員選舉罷免法相關規定，准予登記。張要求選務機關說明兩案判決內容及法律適用有何不同之處，該里長案件判決日較接近今年選舉，她的案件是卅二年前的事，對她非常不公平。

張強調，她爭取的不是特權，而是公平，要求的不是例外，而是清楚的法律依據，法律不能因人而異，審查標準須禁得起檢驗。

2026九合一選舉 基隆

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