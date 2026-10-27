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曠世智能案 黃國昌：蘇家把國庫當盤子

聯合報／ 記者黃子騰葉德正／新北報導
民眾黨主席黃國昌（中）昨率民眾黨新北市議員參選人舉行記者會。記者黃子騰／攝影
民眾黨主席黃國昌（中）昨率民眾黨新北市議員參選人舉行記者會。記者黃子騰／攝影

民眾黨主席黃國昌近來猛攻民進黨市長參選人蘇巧慧家族事業涉及政府補助、國發基金投資等爭議，眼見相關單位持續漠視，決定將「曠世智能」弊案印成傳單，突破媒體封鎖，派發到每一位新北市民手中。黃國昌昨說，印刷廠顧及司法風險不敢承印，他強調文宣由他具名負責，「司法檢調有意見直接衝著我來」。

2026九合一選舉

蘇巧慧競辦發言人馬亨亨·夷將說，相關部會已說明得非常清楚，蘇巧慧胞妹蘇巧純不是曠世智能負責人，也不是相關專案承辦人員，依法需要填寫的表格都有依照規定辦理，蘇團隊不希望打負面選戰，會秉持正面陽光態度，提出具體政見爭取認同。

黃國昌昨偕新北市議員陳世軒、議員參選人林子宇、陳怡君、吳亞倫、邸聖德、陳語倢，舉辦「打破威權、民主外送：突破民進黨媒體壟斷 喚醒台灣人草根民主」記者會。黃表示，民眾黨持續揭露民進黨政府涉及違法濫權案，其中蘇巧慧家族曠世智能公司在增資過程中，國發基金及台企銀以每股十三元認股，蘇巧慧家族成員卻以每股○點五元認購股份，對納稅人、國庫而言，這擺明是被當成盤子。

黃還說，從國發基金的立場，這是明顯圖利，從台企銀立場，這是明顯的特殊背信。大剌剌掠奪國家資源，把國庫當成自己家庫，這種違法濫權行為，在民眾黨揭露後，包含蘇巧慧及相關機關全視若無睹。

美麗島電子報董事長吳子嘉日前被竹檢以違反公職人員選舉罷免法傳訊到案，住處與辦公室被搜索，最後無保請回。黃國昌批，國家機器在選舉過程動成這個樣子？對於依法提出質疑的人，竟然透過司法檢調強力打壓。

黃透露，文宣製作完成後，竟沒有印刷廠敢承接，他出具聲明書，明確表示文宣上所有內容由他負責、設計、散發，才說服印刷廠承印，彷彿回到戒嚴時期。

2026九合一選舉 黃國昌 蘇巧慧

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