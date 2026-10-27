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打造AI廊帶 李四川、蘇巧慧交鋒

聯合報／ 記者張策葉德正／新北報導
國民黨新北市長參選人李四川（中）昨天在新北市長侯友宜（左）陪同下出席議員參選人周韋翰競總成立大會，受到支持者熱情歡迎。記者潘俊宏／攝影
國民黨新北市長參選人李四川（中）昨天在新北市長侯友宜（左）陪同下出席議員參選人周韋翰競總成立大會，受到支持者熱情歡迎。記者潘俊宏／攝影

距投票剩卅二天，ＡＩ產業是雙北共同面對的發展課題，跨縣市串聯牽涉交通、土地與行政協調。民進黨新北市長參選人蘇巧慧提出串聯北士科、內科及南港軟體園區，打造ＡＩ科技產業廊帶，國民黨李四川說，好政策不分藍綠，「歡迎對手跟進政見」。

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蘇巧慧回擊「我們完全不一樣」，藍營要剷掉松山機場變成雙北ＡＩ產業園區，綠營規畫新北「淡海科學城ＡＩ園區」供業者擴廠，兩者做法不同。

蘇巧慧前天在淡水再度提淡海科學城構想，希望串聯北士科、內湖科技園區及南港軟體園區，形成完整的ＡＩ科技產業廊帶。遭對手競辦質疑，李四川早已提出「南有巨蛋城，北有科學城」藍圖，主張在淡海新市鎮二、三期推動淡海科學城，發展ＡＩ科技產業聚落，蘇雖提出ＡＩ科技產業廊帶，卻缺乏完整的交通及產業配套，構想停留在口號層次，「如果蘇巧慧不懂，歡迎繼續抄李四川政見，記得標明出處就好」。

蘇巧慧說，淡海科學城有土地、交通便利，她當市長一定爭取人才、資金、產業留新北，保留首都圈機場，也不用勞民傷財，可顧到離島居民醫療後送權，新北主體性也能被看到、被發展，產業鏈雙北均衡，「這就是我們和國民黨雙北市長最不同地方」。

雙方也勤跑陸戰衝刺，李四川後憲、宗教後援會昨成軍，也分別在板橋、三峽與議員參選人周韋翰、呂家愷成立聯合競總。李四川與新北市長侯友宜、周韋翰大進場，現場湧入六千人，李表示，將延續侯友宜施政成果，推動板橋體育館升級為新北小巨蛋、加速板橋醫療園區及泰板輕軌等建設。

蘇巧慧昨回防本命區樹林，成立與英系議員廖宜琨的聯合競總，有里長親切地問「芭樂要怎麼拿給妳」，讓她笑說「真的回到自己的地方」。

雙北市長選情有共伴效應，蘇巧慧宣布十一月六日與沈伯洋再度合體辦「沈麼啦！這慧贏！戒慎恐懼之夜」，透過有活力、有創意方式，讓民眾感受城市不同面貌，也能期待迎接新時代。

民進黨新北市長參選人蘇巧慧（左二）、市議員參選人廖宜琨（右二）樹林聯合競選總部成立大會上午在樹林高中活動中心舉行，兩人與出席的貴賓們一起高喊當選。記者鄭超文／攝影
民進黨新北市長參選人蘇巧慧（左二）、市議員參選人廖宜琨（右二）樹林聯合競選總部成立大會上午在樹林高中活動中心舉行，兩人與出席的貴賓們一起高喊當選。記者鄭超文／攝影

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