蘇巧慧：若和沈伯洋都當選 城市會充滿樂趣活力

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天化身「神仙教母」，舉辦淡水萬聖節派對，她受訪表示，未來若和沈伯洋分別當選雙北市長，將讓城市充滿樂趣、活力與創意。

蘇巧慧下午在淡水區新市國小舉辦「水獺媽媽樂園萬聖狂歡派對」，吸引許多親子變裝參加，她則化身迪士尼動畫角色「神仙教母」，還獻唱「神仙教母」施展魔法時所唱的歌曲，吸引許多目光。

蘇巧慧表示，今天很開心看到許多小朋友發揮創意，扮成公主、超人、牛仔、消防員、南瓜等造型。從選擇扮演角色到搭配配件，都是讓孩子練習表達想法、學習自主決定的好機會，也能培養自主探索與思考的能力。

蘇巧慧接受媒體聯訪時，媒體詢問，許多網友好奇她與民進黨台北市長參選人沈伯洋11月6日出席「沈麼啦！這慧贏！戒慎恐懼之夜」的活動內容。

蘇巧慧表示，這是她和沈伯洋為雙北網友們舉行的一場線下實體活動，期待在這場選戰中，可以透過更有活力、更有創意的方法，讓大家感受到，未來她和沈伯洋若有機會當上雙北市長，「我們的城市就是會這麼充滿樂趣、充滿活力、充滿創意」。

蘇巧慧提到，期待更多人一起加入行列，非常希望再過30天，雙北城市可以迎接新時代。

蘇巧慧今天也出席與民進黨新北市議員廖宜琨的聯合競總成立大會，她表示，回想2015年投入立委選舉，樹林是她政治生涯的「起家厝」，也是栽培她成長的地方。

蘇巧慧強調，「我很多在公共服務上的第一次都發生在樹林，因為我就是從樹林起家的」，未來她一定會用最大努力回饋樹林鄉親。