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侯友宜贈舊外套力挺呂家愷連任 江怡臻任總幹事喊交棒

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
新北市議員江怡臻（右三）此次不尋求連任，轉而擔任呂家愷競選總部總幹事，盼將地方服務交棒給「學弟」呂家愷，呼籲支持者全力相挺。圖／呂家愷提供
新北市議員江怡臻（右三）此次不尋求連任，轉而擔任呂家愷競選總部總幹事，盼將地方服務交棒給「學弟」呂家愷，呼籲支持者全力相挺。圖／呂家愷提供

國民黨新北市議員呂家愷今舉辦土樹三鶯後援會成立大會，現場逾千名支持者到場，新北市長侯友宜、副市長劉和然及國民黨新北市長參選人李四川到場站台。侯友宜更送上自己過去在市府經常穿著的外套，象徵服務精神傳承；此次未尋求連任的議員江怡臻則接下李的競總總幹事，呼籲支持者將選票交給呂家愷，延續地方服務。

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呂家愷後援會今天正式成立，由侯友宜擔任競選總部主任委員、江怡臻擔任總幹事，國民黨立委廖先翔、張智倫及多名新北市議員也到場支持，立法院長韓國瑜、台北市長蔣萬安則透過影片獻上祝福。

侯友宜表示，呂家愷是自己一路帶出來的「子弟兵」，前4年在市府歷練，後4年進入議會，從年輕幕僚到市議員，8年來的成長與努力都看在眼裡。他也肯定呂家愷熟悉市政運作，任內持續關注捷運三鶯線、土城樹林線及新北大巨蛋等地方建設。

侯友宜還特別準備一件自己過去在市府經常穿的外套送給呂家愷，笑說呂家愷為地方奔走似乎越來越瘦。他表示，這件外套不只是一份禮物，更代表責任與期待，希望呂家愷延續務實做事的精神，繼續替市民服務。

江怡臻表示，自己這次雖然沒有參選議員，但仍持續投入地方服務，除了擔任李四川競選辦公室主任，也接下呂家愷競選總幹事。她希望過去在地方累積的服務，能由「學弟」呂家愷繼續承接，也呼籲過去支持自己的鄉親，這次全力支持呂家愷連任。

李四川則指出，市政建設需要議會支持，肯定呂家愷提出的「夜經濟」概念，認為未來隨著樹林新北大巨蛋、土城AI科技廊道及捷運路網逐步發展，應結合商圈、觀光與產業，讓交通建設帶來的人潮轉化為地方商機。

呂家愷致詞時回顧4年議員任期，表示從道路平整、公園設施到大型交通建設，地方問題都需要長期追蹤。他笑說，如果改變一座城市只需要一天，「那根本不需要議員，交給AI就好了」，重要的是願不願意持續投入，把問題一件件解決。

呂家愷也提到，自己身為父親，特別關注幼兒安全，過去推動新北幼兒園監視器影像保存期限由14天延長至30天，並爭取每園最高55萬元設備補助。未來則希望持續推動夜經濟，讓土城、樹林、三峽及鶯歌不只有交通建設，也能把人潮留在地方消費。

呂家愷坦言，這次土樹三鶯選區應選席次從10席減為9席，首次爭取連任面臨更大挑戰，但地方還有許多事情尚未完成。他笑稱自己會像「打不死的蟑螂」，繼續為地方奔走、追蹤問題，強調「鄉親的事情，就是呂家愷的事情」。

韓國瑜則透過影片表示，市長推動政策需要議會配合，呼籲支持者讓國民黨在新北市議會取得過半席次；蔣萬安也肯定呂家愷的行動力，期盼未來持續促進雙北合作。

國民黨新北市議員呂家愷今舉辦土樹三鶯後援會成立大會，坦言選區應選席次從10席減為9席，首次爭取連任面臨挑戰，仍將持續為地方奔走。圖／呂家愷提供
國民黨新北市議員呂家愷今舉辦土樹三鶯後援會成立大會，坦言選區應選席次從10席減為9席，首次爭取連任面臨挑戰，仍將持續為地方奔走。圖／呂家愷提供

國民黨新北市議員呂家愷（左）今舉辦土樹三鶯後援會成立大會，進場時與市長侯友宜沿途與支持者握手互動，現場氣氛熱絡。圖／呂家愷提供
國民黨新北市議員呂家愷（左）今舉辦土樹三鶯後援會成立大會，進場時與市長侯友宜沿途與支持者握手互動，現場氣氛熱絡。圖／呂家愷提供

新北市長侯友宜今出席呂家愷後援會成立大會，特別將自己過去在市府經常穿著的外套送給呂家愷，象徵服務精神與責任的傳承。圖／呂家愷提供
新北市長侯友宜今出席呂家愷後援會成立大會，特別將自己過去在市府經常穿著的外套送給呂家愷，象徵服務精神與責任的傳承。圖／呂家愷提供

2026九合一選舉 新北市選舉 呂家愷 侯友宜 江怡臻 李四川

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