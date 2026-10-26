挺20年老友吳子嘉！盧秀燕笑稱「我們都是民進黨眼中釘」 批綠打壓異己

台中市長盧秀燕今晚在「董事長開講」竹北場表示談到與吳子嘉是老朋友多年的交情，民進黨近年打壓不同意見，從去年大罷免到今年選舉，透過抹黑、網路出征及司法等方式對付異議者，恐傷害民主與新聞自由。

盧秀燕表示，近期因忙於選舉輔選，原本行程滿檔，仍決定接受吳子嘉邀請出席「董事長開講」，主要是希望為認識20、30年的老朋友加油打氣。她說，吳子嘉過去曾在民進黨服務多年、擔任財務長，即使民進黨執政後，仍持續監督執政黨，批評不當施政，因此與民進黨分道揚鑣。她認為，吳子嘉是站在人民立場監督政府的人，這樣的人越來越少，值得給予支持。

針對吳子嘉遭檢調搜索、偵訊引發的爭議，盧秀燕質疑，究竟是吳子嘉不見容於執政黨，還是因為邀請她出席，笑稱兩人都是民進黨的「眼中釘」。她並批評，民進黨近年打壓不同意見，從去年大罷免到今年選舉，透過抹黑、網路出征及司法等方式對付異議者，恐傷害民主與新聞自由。她強調，人民手中僅有選票，應珍惜民主自由，不能讓執政者恣意妄為。

盧秀燕表示，新竹是她的故鄉，雖然行程忙碌，上周仍專程回竹東為國民黨新竹縣長參選人徐欣瑩站台。她指出，新竹縣市家庭所得在全台名列前茅，仰賴高科技產業發展，縣市首長應具備科技專業，才能持續推動產業、提升就業與家庭所得。

盧秀燕進一步指出，全球正發展晶片與人工智慧（AI），相關產業涵蓋晶片、光學、感測元件、機械、機器人及無人機等領域，徐欣瑩具備太空測量博士專業，與相關科技發展有關。她呼籲，新竹不只要延續既有科技產業優勢，更要迎接AI與無人機產業發展，並稱支持徐欣瑩不只是為了候選人，也是為了新竹的未來。

盧秀燕最後呼籲，選舉倒數32天，認同她理念的支持者不能只坐在現場聽演講，更要採取行動，協助徐欣瑩拉票、宣傳，並在投票日出門投票。她也呼籲選民透過選票讓民進黨反省、檢討，真正體會民主由人民作主的意義。

台中市長盧秀燕今晚在「董事長開講」竹北場表示談到與吳子嘉是老朋友多年的交情。記者郭政芬／攝影

「董事長開講」竹北場今天晚間吸引許多民眾前來聆聽。記者郭政芬／攝影