快訊

金鐘61／莊凱勛、楊貴媚奪男女主角獎 完整得獎名單一次看

美股早盤／Anthropic正式申請IPO...科技股走強 四大指數齊揚

蘋果iPad mini 8加大變更薄！升級8.5吋OLED螢幕 大改款售價出爐

聽新聞
0:00 / 0:00

挺20年老友吳子嘉！盧秀燕笑稱「我們都是民進黨眼中釘」 批綠打壓異己

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
盧秀燕呼籲選民透過選票讓民進黨反省、檢討，真正體會民主由人民作主的意義。記者郭政芬／攝影
盧秀燕呼籲選民透過選票讓民進黨反省、檢討，真正體會民主由人民作主的意義。記者郭政芬／攝影

台中市長盧秀燕今晚在「董事長開講」竹北場表示談到與吳子嘉是老朋友多年的交情，民進黨近年打壓不同意見，從去年大罷免到今年選舉，透過抹黑、網路出征及司法等方式對付異議者，恐傷害民主與新聞自由。

2026九合一選舉

盧秀燕表示，近期因忙於選舉輔選，原本行程滿檔，仍決定接受吳子嘉邀請出席「董事長開講」，主要是希望為認識20、30年的老朋友加油打氣。她說，吳子嘉過去曾在民進黨服務多年、擔任財務長，即使民進黨執政後，仍持續監督執政黨，批評不當施政，因此與民進黨分道揚鑣。她認為，吳子嘉是站在人民立場監督政府的人，這樣的人越來越少，值得給予支持。

針對吳子嘉遭檢調搜索、偵訊引發的爭議，盧秀燕質疑，究竟是吳子嘉不見容於執政黨，還是因為邀請她出席，笑稱兩人都是民進黨的「眼中釘」。她並批評，民進黨近年打壓不同意見，從去年大罷免到今年選舉，透過抹黑、網路出征及司法等方式對付異議者，恐傷害民主與新聞自由。她強調，人民手中僅有選票，應珍惜民主自由，不能讓執政者恣意妄為。

盧秀燕表示，新竹是她的故鄉，雖然行程忙碌，上周仍專程回竹東為國民黨新竹縣長參選人徐欣瑩站台。她指出，新竹縣市家庭所得在全台名列前茅，仰賴高科技產業發展，縣市首長應具備科技專業，才能持續推動產業、提升就業與家庭所得。

盧秀燕進一步指出，全球正發展晶片與人工智慧（AI），相關產業涵蓋晶片、光學、感測元件、機械、機器人及無人機等領域，徐欣瑩具備太空測量博士專業，與相關科技發展有關。她呼籲，新竹不只要延續既有科技產業優勢，更要迎接AI與無人機產業發展，並稱支持徐欣瑩不只是為了候選人，也是為了新竹的未來。

盧秀燕最後呼籲，選舉倒數32天，認同她理念的支持者不能只坐在現場聽演講，更要採取行動，協助徐欣瑩拉票、宣傳，並在投票日出門投票。她也呼籲選民透過選票讓民進黨反省、檢討，真正體會民主由人民作主的意義。

台中市長盧秀燕今晚在「董事長開講」竹北場表示談到與吳子嘉是老朋友多年的交情。記者郭政芬／攝影
台中市長盧秀燕今晚在「董事長開講」竹北場表示談到與吳子嘉是老朋友多年的交情。記者郭政芬／攝影

「董事長開講」竹北場今天晚間吸引許多民眾前來聆聽。記者郭政芬／攝影
「董事長開講」竹北場今天晚間吸引許多民眾前來聆聽。記者郭政芬／攝影

台中市長盧秀燕牽起徐欣瑩的手，呼籲民眾要採取行動，協助徐欣瑩拉票、宣傳。記者郭政芬／攝影
台中市長盧秀燕牽起徐欣瑩的手，呼籲民眾要採取行動，協助徐欣瑩拉票、宣傳。記者郭政芬／攝影

2026九合一選舉 新竹縣選舉 盧秀燕 吳子嘉

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

影／聲援吳子嘉講到哽咽…徐欣瑩籲用選票證明 新竹縣民絕不向黑金低頭

場面大爆滿！民眾到場聲援吳子嘉 今晚聯手盧秀燕竹北直球對決

遭搜索後再發聲 吳子嘉痛批司法將訴諸國際 今晚竹北直球對決

有必要選成這樣嗎？葉元之挺吳子嘉：憂寒蟬效應波及告發蘇巧慧案

相關新聞

電視辯論31日登場！蔣萬安讚沈伯洋口才好 首度透露辯論準備

台北市長蔣萬安與沈伯洋的首場電視辯論10月31日登場，蔣今接受國民大會專訪，對於首場電視辯論，蔣今稱讚沈過去是補習班老師，口才非常好，自己「可能比較老實、比較無聊，口才沒這麼好，就是做自己」，但會透過辯論平台，把這四年政績清楚告訴市民朋友。

控綠色恐怖！吳子嘉竹北開講還原搜索過程 質疑扣手機侵新聞自由

美麗島電子報董事長吳子嘉今晚在「董事長開講」竹北場，以「綠色恐怖、政治暴行」為題，他談到10月22日新竹地檢署搜索他的住家及美麗島電子報辦公室，並扣押手機。他質疑，案件涉及選罷法、法定刑度為5年以下有期徒刑，是否有必要動用這樣的偵查手段，強調這不只是個人問題，更涉及台灣的新聞自由與民主制度。

場面大爆滿！民眾到場聲援吳子嘉 今晚聯手盧秀燕竹北直球對決

美麗島電子報董事長吳子嘉遭民進黨新竹縣長參選人鄭朝方控告涉嫌違反「公職人員選舉罷免法」，新竹地檢署近日搜索他在台北市的住處及辦公室。吳子嘉今天再發聲明批評司法，表示選舉結束後，將把本案完整程序紀錄提交國際新聞自由組織及國際媒體。他今晚7點將與台中市長盧秀燕、新竹縣長參選人徐欣瑩等人，在竹北同台開講。

吳宗憲參加蔣萬安競總造勢 拋出「宜蘭憲讚、台北安可」合作願景

台北市長蔣萬安今成立競選總部，宜蘭縣長候選人吳宗憲受邀前往，5縣市候選人聯手強棒出擊。吳宗憲表示，北宜很近，也是共同生活圈，他今年3月提出「北北基桃宜」跨縣市合作，今天造勢活動不僅是蔣萬安的主場，同時也是北台灣跨縣市攜手共好的起點，請支持跨縣合作、共榮發展的宜蘭人返鄉投票。

競總成立支持者擠爆現場 蔣萬安曝「這裡」受傷

台北市長蔣萬安今下午舉辦競選總部成立大會後，立即到電視台錄製節目專訪。蔣萬安透露，由於颱風剛過又加上連假期間，所以擔心支持者會不會參加，但看到大家熱情前來非常感謝，「手還有點被抓傷」。

「縫合可以是願景」 李四川：市長更要講清楚哪裡改、怎麼改

國民黨新北市長參選人李四川今在臉書發文談及市民大道及雙北交通議題，他表示，市民大道與雙北通勤族每天生活緊密相連，哪裡不好走、哪個路口應改善，應該回到實際交通需求討論，而非只因地圖上看到高架橋，就認為城市遭到分割。他直言，「縫合」可以是願景，但市長必須說得出「哪裡改、怎麼改」，才能給公務員具體執行方向。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。