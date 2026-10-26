影／聲援吳子嘉講到哽咽…徐欣瑩籲用選票證明 新竹縣民絕不向黑金低頭

國民黨新竹縣長參選人徐欣瑩今天晚間參加董事長開講，她指出聽到吳子嘉被搜索，並被警方帶走偵訊，讓她感到震驚與悲憤，國家機器或許能封住一個人的聲音，卻無法封住新竹縣民追求正義與真相的渴望，呼籲用手中選票向台灣證明，不會向黑金低頭。

徐欣瑩表示，距離選戰倒數30多天，吳子嘉遭搜索住家及辦公室，並被警方帶走偵訊，讓她感到震驚與悲憤。她質疑司法何時淪為執政黨打壓異己、介入選舉的政治工具，並指吳子嘉寧可拒絕交保、發起絕食，也要抗議不公不義的體制。她強調，國家機器或許能封住一個人的聲音，卻無法封住新竹縣民追求正義與真相的渴望。

徐欣瑩並指出，新竹縣已有好幾個鄉鎮發生檢調搜索，對象都是國民黨參選人或政治人物。她批評這是權力傲慢，搜索及帶走的理由連鄉親都覺得荒唐、誇張，呼籲支持者用手中的選票向全台灣證明，新竹縣民不會向黑金及特權低頭。她強調，這場選戰不只是她個人的選戰，更關乎下一代幸福、新竹縣的城市尊嚴及司法正義。

徐欣瑩表示，自己沒有百億家族金脈，也沒有政治二代特權，父母傳承給她的是廉能風骨，她擁有交大博士的專業、客家女兒的硬頸精神及不屈不撓的意志力。她最後哽咽的說，有些候選人為財團及家族利益打拚，她則始終為多數人的生活幸福努力，呼籲支持者團結，成為她最堅強的後盾，一起守護新竹縣廉能、陽光的政治。

立委洪孟楷唱「為你打拼」，現場民眾開啟手機的燈光，代表政治人物為鄉親打拚無怨無悔。記者郭政芬／攝影

徐欣瑩哽咽呼籲支持者團結，成為她最堅強的後盾，一起守護新竹縣廉能、陽光的政治。記者郭政芬／攝影