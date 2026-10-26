回應韓國瑜「讓天使變魔鬼」 沈伯洋：他一直提醒這是一場正面的選戰

立法院長韓國瑜今為台北市長蔣萬安助選時說，全國95%網路媒體集中火力攻蔣萬安，「打在任何人身上，都會讓天使變成魔鬼。」台北市長參選人沈伯洋回應，不知道韓從哪裡感受這樣的感覺，他一直提醒大家，「我們是一個正面的選戰。」

蔣萬安今天舉辦競選總部成立大會，韓國瑜助講時蔣說，蔣萬安這幾個月額頭是被太陽曬黑、還是被抹黑都分不清楚。現在全國95%網路媒體集中火力攻蔣萬安，打開談話性節目也是圍攻蔣萬安，這不叫民主，這叫政治抹殺，反過來，95％媒體網路都捧一個人。

沈伯洋今天到基隆海洋廣場，與基隆市長參選人童子瑋連袂造勢，媒體詢問沈對韓說法的看法。沈回應，韓國瑜永遠都是妙語如珠，他還是要再提醒一下，就是這一場選戰，他一直提醒大家這是一場正面的選戰。

沈伯洋表示，對於對手的過去，應該說是過往，基本上都不在他評論的範圍，家人也不在他評論的範圍。所以他不知道韓國瑜是從哪裡去感受這樣的感覺，可以請韓多做說明。