快訊

金鐘61／楊祐寧6度入圍終摘獎！憶亡父「我最近跟他不太熟」逼哭全場

金鐘61／戲劇類得獎名單一次看！秦漢奪迷你劇集男主角獎

中職／稱兄弟2勝是精心策畫惹議 味全二董魏應交道歉了

聽新聞
0:00 / 0:00

回應韓國瑜「讓天使變魔鬼」 沈伯洋：他一直提醒這是一場正面的選戰

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
台北市長參選人沈伯洋今在基隆表示，他一直提醒大家這是一場正面的選戰。記者邱瑞杰／攝影
台北市長參選人沈伯洋今在基隆表示，他一直提醒大家這是一場正面的選戰。記者邱瑞杰／攝影

立法院長韓國瑜今為台北市長蔣萬安助選時說，全國95%網路媒體集中火力攻蔣萬安，「打在任何人身上，都會讓天使變成魔鬼。」台北市長參選人沈伯洋回應，不知道韓從哪裡感受這樣的感覺，他一直提醒大家，「我們是一個正面的選戰。」

2026九合一選舉

蔣萬安今天舉辦競選總部成立大會，韓國瑜助講時蔣說，蔣萬安這幾個月額頭是被太陽曬黑、還是被抹黑都分不清楚。現在全國95%網路媒體集中火力攻蔣萬安，打開談話性節目也是圍攻蔣萬安，這不叫民主，這叫政治抹殺，反過來，95％媒體網路都捧一個人。

沈伯洋今天到基隆海洋廣場，與基隆市長參選人童子瑋連袂造勢，媒體詢問沈對韓說法的看法。沈回應，韓國瑜永遠都是妙語如珠，他還是要再提醒一下，就是這一場選戰，他一直提醒大家這是一場正面的選戰。

沈伯洋表示，對於對手的過去，應該說是過往，基本上都不在他評論的範圍，家人也不在他評論的範圍。所以他不知道韓國瑜是從哪裡去感受這樣的感覺，可以請韓多做說明。

2026九合一選舉 台北市選舉 蔣萬安 沈伯洋 韓國瑜

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

韓國瑜：95％媒體都在攻擊蔣萬安 全部都在「捧一個人」

【重磅快評】天使與魔鬼戰爭 誰縱容府院黨圍剿蔣萬安？

蔣萬安稱「我不愛詭辯」…沈伯洋：市民問問題 蔣是沒有辯、就是沒有答案

蔣萬安競總成立…三子再合體 在野大團結

相關新聞

電視辯論31日登場！蔣萬安讚沈伯洋口才好 首度透露辯論準備

台北市長蔣萬安與沈伯洋的首場電視辯論10月31日登場，蔣今接受國民大會專訪，對於首場電視辯論，蔣今稱讚沈過去是補習班老師，口才非常好，自己「可能比較老實、比較無聊，口才沒這麼好，就是做自己」，但會透過辯論平台，把這四年政績清楚告訴市民朋友。

控綠色恐怖！吳子嘉竹北開講還原搜索過程 質疑扣手機侵新聞自由

美麗島電子報董事長吳子嘉今晚在「董事長開講」竹北場，以「綠色恐怖、政治暴行」為題，他談到10月22日新竹地檢署搜索他的住家及美麗島電子報辦公室，並扣押手機。他質疑，案件涉及選罷法、法定刑度為5年以下有期徒刑，是否有必要動用這樣的偵查手段，強調這不只是個人問題，更涉及台灣的新聞自由與民主制度。

場面大爆滿！民眾到場聲援吳子嘉 今晚聯手盧秀燕竹北直球對決

美麗島電子報董事長吳子嘉遭民進黨新竹縣長參選人鄭朝方控告涉嫌違反「公職人員選舉罷免法」，新竹地檢署近日搜索他在台北市的住處及辦公室。吳子嘉今天再發聲明批評司法，表示選舉結束後，將把本案完整程序紀錄提交國際新聞自由組織及國際媒體。他今晚7點將與台中市長盧秀燕、新竹縣長參選人徐欣瑩等人，在竹北同台開講。

吳宗憲參加蔣萬安競總造勢 拋出「宜蘭憲讚、台北安可」合作願景

台北市長蔣萬安今成立競選總部，宜蘭縣長候選人吳宗憲受邀前往，5縣市候選人聯手強棒出擊。吳宗憲表示，北宜很近，也是共同生活圈，他今年3月提出「北北基桃宜」跨縣市合作，今天造勢活動不僅是蔣萬安的主場，同時也是北台灣跨縣市攜手共好的起點，請支持跨縣合作、共榮發展的宜蘭人返鄉投票。

競總成立支持者擠爆現場 蔣萬安曝「這裡」受傷

台北市長蔣萬安今下午舉辦競選總部成立大會後，立即到電視台錄製節目專訪。蔣萬安透露，由於颱風剛過又加上連假期間，所以擔心支持者會不會參加，但看到大家熱情前來非常感謝，「手還有點被抓傷」。

「縫合可以是願景」 李四川：市長更要講清楚哪裡改、怎麼改

國民黨新北市長參選人李四川今在臉書發文談及市民大道及雙北交通議題，他表示，市民大道與雙北通勤族每天生活緊密相連，哪裡不好走、哪個路口應改善，應該回到實際交通需求討論，而非只因地圖上看到高架橋，就認為城市遭到分割。他直言，「縫合」可以是願景，但市長必須說得出「哪裡改、怎麼改」，才能給公務員具體執行方向。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。